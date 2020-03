Verletzter Kruse muss TV-Auftritt absagen

Matthias Balk

Max Kruse hat sich im Spiel seines Klubs Fenerbahce gegen Denizlispor verletzt

Der ehemalige Bremer Max Kruse hat sich nach Medienberichten im Spiel seines Klubs Fenerbahce gegen Denizlispor verletzt und muss deshalb auch einen geplanten Auftritt in der Sendung "Doppelpass" absagen.

Wie "Sport1" berichtet, wurde der 31 Jahre alte Stürmer in der Partie am Samstagabend nach einer knappen halben Stunde wegen einer Fußverletzung ausgewechselt und in ein Krankenhaus gebracht.

Eine genaue Diagnose und die exakte Ausfallzeit stehe demnach noch aus. Kruse war im vergangenen Sommer von Werder Bremen zu dem Traditionsklub in der Türkei gewechselt.