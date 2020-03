Barca-Fans pfeifen Team nach Heimsieg aus

Daisuke Nakashima via www.imago-images.de

Siegtorschütze beim FC Barcelona: Lionel Messi

Lionel Messi hat den FC Barcelona vor einem neuerlichen Rückschlag bewahrt. Der Superstar schoss den Favoriten zum 1:0 (0:0) gegen Real Sociedad San Sebastián, wobei er einen Handelfmeter (81.) zum Siegtor verwandelte.

Allerdings waren die Barca-Fans enttäuscht und quittierten die Leistung der Katalanen mit einem Pfeifkonzert. "Wir haben unser Vertrauen nicht verloren. Aber die Fans schauen nicht unbedingt auf die Stärke des Gegners", reagierte Barca-Coach Quique Setien.

Wenigstens auf Messi war Verlass, der zum 19. Mal in La Liga in dieser Saison knipste und zuletzt fünfmal in den letzten drei Spielen in der Primera División. Nicht verziehen haben die Anhänger offenbar die 0:2-Pleite vor Wochenfrist im Clásico bei Rekordmeister Real Madrid.

Unterdessen hat Atlético Madrid bei seiner Generalprobe für das Champions-League-Rückspiel gegen den Titelverteidiger FC Liverpool einen Sieg verpasst.

Die Rojiblancos kamen nur zu einem 2:2 (2:2) gegen den FC Sevilla. Das Achtelfinalhinspiel in der Königsklasse gegen die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp hatte Atlético mit 1:0 gewonnen, das zweite Duell steht am Mittwoch an.