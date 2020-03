Locken zwei BVB-Stars Meunier nach Dortmund?

RHR-FOTO / Dennis Ewert via www.imago-images.de

Thomas Meunier steht beim FC Bayern und beim BVB auf dem Zettel

Thomas Meunier kann Paris Saint-Germain am Ende der Saison ablösefrei verlassen. Kein Wunder, dass zahlreiche Topklubs auf den Rechtsverteidiger aufmerksam geworden sind. Auch der FC Bayern und Borussia Dortmund sollen ein Auge auf den Belgier geworfen haben.

Wie die belgische Zeitung "Les Sports" berichtet, will vor allem der BVB Meunier unbedingt verpflichten. Demnach sind die Schwarz-Gelben bereit, dem 28-Jährigen seinen gewünschten Vertrag anzubieten. Es soll sogar schon Kontakt gegeben haben. "Sport1" berichtet von "fortgeschrittenen Gesprächen" zwischen den Parteien.

BVB-Trainer Lucien Favre sei großer Fan von Meunier und sehe in dem PSG-Star den perfekten Spieler, um die rechte Abwehrseite in der Dreierkette zu beackern. Auch Meunier könne sich einen Wechsel nach Dortmund sehr gut vorstellen, heißt es in dem Bericht von "Les Sports". Eine neue Herausforderung und die Nähe zu seiner belgischen Heimat reize ihn.

Entscheidenden Anteil am immer ernster werdenden Flirt sollen derweil Thorgan Hazard und Axel Witsel haben. Die Tatsache, dass zwei seiner Nationalmannschafts-Kollegen bereits beim BVB spielen, soll Meuniers Interesse an einem Wechsel laut "Bild" deutlich erhöht haben.

FC Bayern wollte Meunier im Winter verpflichten

In der Winterpause hatten "Sport Bild" und "Le Parisien" übereinstimmend berichtet, dass sich der FC Bayern mit einem Transfer von Meunier beschäftigt. Doch letztendlich liehen die Münchner Álvaro Odriozola von Real Madrid bis zum Saisonende aus. Ob der deutsche Rekordmeister im Sommer einen neuen Anlauf bei Meunier wagen will, ist unbekannt.

Meunier war 2016 vom FC Brügge an die Seine gewechselt und seither in 128 Pflichtspielen für PSG zum Einsatz gekommen.

Unangefochtener Stammspieler war und ist der 1,90 Meter große Abwehrmann allerdings nicht. In der laufenden Saison durfte Meunier in 16 Ligapartien ran, zudem wirkte er fünf Mal in der Champions League mit.

Meuniers Arbeitspapier bei PSG läuft am Ende der Saison aus. Eine Vertragsverlängerung hatte der 28-Jährige zuletzt abgelehnt.

Im Rückspiel der Königsklasse gegen den BVB am kommenden Mittwoch kann Meunier allerdings keine Eigenwerbung betreiben. Der belgische Nationalspieler ist gesperrt.