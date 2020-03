Juve gewinnt Italien-Derby vor Geisterkulisse

Marco Alpozzi/LaPresse via www.imago-images.de

Vor leeren Rängen gewann Juventus Turin gegen Inter Mailand

"Triumph in der Stille. Eine magische Nacht Juves verblasst vor leeren Tribünen", schrieb die "Gazzetta dello Sport" über das 2:0 des italienischen Fußball-Rekordmeisters Juventus Turin im "Geisterspiel" gegen Inter Mailand. Mit dem Erfolg setzte sich die Alte Dame vor Lazio Rom wieder an die Tabellenspitze der Serie A.

Wegen der fortschreitenden Ausbreitung des Coronavirus war die ursprünglich in der vergangenen Woche angesetzte Partie zunächst verschoben worden und fand schließlich vor leeren Rängen statt.

"Juve spielt an einem Sonntag, der dem Theater des Absurden ähnelt. Der italienische Fußball versinkt in der Ungewissheit. Die Meisterschaft könnte abgebrochen werden und das mit Spannung erwartete Match, das Italien-Derby Juve-Inter, versinkt in der Stille des Stadions", kommentierte der "Corriere della Sera".

"Inters Scudetto-Traum zerplatzt an einem Abend, an dem der Fußball hätte schweigen sollen, an einem Abend, an dem man sich weder umarmen, noch jubeln darf", ergänzte "La Repubblica". "Ein genialer Treffer Dybalas scheint in einer eiskalten Nacht in einem gespenstisch leeren Stadion, während halb Italien unter Quarantäne steht und man kein Ende der Coronavirus-Krise sieht", betonte der "Corriere dello Sport".

Cristiano Ronaldo verpasst Rekord

Auch Cristiano Ronaldo litt anscheinend unter der sonderbaren Atmosphäre im leeren Stadion. "CR7 wollte gern einen Rekord aufstellen und im zwölften Spiel in Serie einen Treffer erzielen, doch dies hat seine Ungenauigkeit verhindert. Offenkundig war es nicht sein Abend", schrieb der "Corriere dello Sport".

Juventus (63 Punkte) schüttelte Verfolger Inter (54) dank einer Leistungssteigerung nach der Halbzeit und der Treffer von Aaron Ramsey (55.) und Paulo Dybala (68.) vorerst ab. Inters Ersatztorhüter Daniele Padelli (79.) sah auf der Bank sitzend die Rote Karte. Lazio hat als Tabellenzweiter einen Zähler Rückstand auf den Rekordchampion.