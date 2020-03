Wehrdienst in Österreich? Alaba für die Armee gemustert

Tom Weller

Musste in seiner Heimat zur Musterung: David Alaba vom FC Bayern

Der österreichische Nationalspieler David Alaba ist auf seine Armee-Tauglichkeit untersucht worden. Der Superstar des FC Bayern München absolvierte die Musterung gemeinsam mit 50 anderen jungen Männern in Innsbruck.

Der Verteidiger musste medizinische und psychologische Tests absolvieren. "Alle kümmern sich um mich, es ist schön, hier zu sein", sagte Alaba dem Fernsehsender "ORF".

Die anderen Männer waren instruiert worden, den prominenten Gast in Ruhe zu lassen, sagte Stefan Gantschnigg, Leiter der zuständigen Kommission. Es seien keine Selfies mit Alaba gemacht worden, berichtete der 27-Jährige.

Alaba zählt in München seit Jahren zu den Leistungsträgern. In der laufenden Saison stand der gebürtige Wiener in 28 Pflichtspielen für den deutschen Rekordmeister auf dem Rasen.