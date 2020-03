Podolskis Kunststück rettet Antalyaspor einen Punkt

Depo Photos via www.imago-images.de

Immer noch torgefährlich: Lukas Podolski

Lukas Podolski hat Antalyaspor in der türkischen SüperLig durch seinen späten Treffer einen Punkt gerettet. Der 34-Jährige traf in der 82. Minute zum 1:1 (0:0)-Endstand des Tabellenzwölften bei Genclerbirligi.

Nach einem Freistoß nahm Podolski den Ball sehenswert und artistisch per Direktabnahme ab und traf in die lange Ecke. Der ehemalige Wolfsburger Giovanni Sio (53.) hatte die Gastgeber in Führung gebracht.