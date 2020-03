Haaland gesteht: "Es hätte noch viel besser sein können"

Elmar Kremser/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Erling Haaland hat den BVB in den ersten Wochen regelrecht verzaubert

Auch wenn Erling Haaland in den beiden letzten Pflichtspielen des BVB ohne eigenen Treffer blieb, so ist der Norweger weiterhin der Mann der Stunde bei den Schwarz-Gelben. Dass ihm seine Rekord-Serie nicht so viel bedeutet, hat der Youngster nun in einem Interview gestanden.

"Ich möchte der Topscorer der Bundesliga werden", schlug Haaland im Interview mit "France Football" einerseits forsche Töne an. Andererseits sagte der Norweger aber auch: "Ich bin keiner, der immer an Rekorde denkt. Darum geht es mir nicht. Ich denke an mein Team und wie ich ihnen am besten helfen kann. Nichts anderes."

Um seine Ziele zu erreichen und der beste Fußballer zu werden, arbeite er "so hart wie möglich", so hart "wie es mein Körper zulässt", erklärte der 19-Jährige. Dabei will er aber keinesfalls abheben. "Ich bin als normaler Fußballer nach Dortmund gekommen und ich bin immer noch ein normaler Fußballer. Das ändert sich nicht."

Für Haaland selbst kommt die rasante Entwicklung der letzten Monate nicht überraschend: "Schon als ich klein war, wusste ich, dass ich zu diesen Leistungen im Stande sein würde. Ich wusste, ich kann den Unterschied ausmachen. Und ich weiß, dass ich es in Zukunft sogar noch besser machen kann."

Haaland und Mbappé: "Das ist verrückt"

Bei so hohen Ansprüchen ist es nur normal, dass Haaland seine eigenen Erwartungen nicht immer erfüllt. Das Hinspiel in der Champions League gegen Paris war in seinen Augen so ein Fall. Trotz zwei Toren beim 2:1-Sieg zeigte sich der Stürmer mit seiner Performance rückblickend nicht zufrieden.

"Ja ok, ich habe zwei Tore geschossen, aber ich habe in dem Spiel auch viele Fehler gemacht. Ich würde sagen, es hätte noch viel besser laufen können", sagte Haaland.

Ein Spieler, der ihn auf Pariser Seite besonders beeindruckt, ist Weltmeister Kylian Mbappé. "Er ist ein fantastischer Spieler. Er hat so viel Talent und noch so viel mehr. Er ist außergewöhnlich. Was er in seinem Alter alles erreicht hat, das ist verrückt. Er ist großartig", schwärmte Haaland von seinem Pendant auf PSG-Seite.