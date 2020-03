Hütter über Krise: "Das hatte schon seinen Reiz"

Elmar Kremser/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Adi Hütter musste nie um seinen Job bei Eintracht Frankfurt bangen

Für Eintracht Frankfurt läuft es in dieser Bundesliga-Saison nicht rund. Ende 2019 waren die Hessen sogar nur drei Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Mittlerweile hat sich die SGE etwas Luft verschafft. Trainer Adi Hütter sah in der Krise sogar eine Herausforderung.

"Es war eine große Herausforderung, diesen Bock umzustoßen. Das hatte schon seinen Reiz", sagte Hütter in einem Interview mit dem "Blick".

Der Österreicher betonte, dass die Kritik durchaus berechtigt war. "Wir haben taktisch nicht mehr so gut gespielt und waren physisch am Anschlag. Aber diese Krise hatte Gründe. Intern haben wir aber alles sachlich und nüchtern analysiert", erklärte Hütter.

Unruhe habe es aber trotz der prekären Tabellensituation nie gegeben. "Sportvorstand Fredi Bobic und Sportdirektor Bruno Hübner haben hundertprozentiges Vertrauen in mich als Person und Trainer. Ich hatte immer ein super Gefühl bei meiner Arbeit", stellte Hütter klar.

"Unsere Bilanz ist fürchterlich"

Verantwortliche und Spieler in Frankfurt seien schließlich "bodenständig und geerdet. Hier herrschen Ruhe und Gelassenheit", betonte Hütter.

Frankfurt liegt nach 25 Spieltagen auf dem 12. Platz der Fußball-Bundesliga und hat sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Gerade in fremden Stadien hat die SGE aber immer wieder Probleme, liegt in der Auswärtstabelle abgeschlagen mit sieben Zählern auf dem letzten Rang.

"Fakt ist: Auswärts sind wir nicht auf der Höhe. Unsere Bilanz ist fürchterlich. Wir befinden uns in einem sehr gefährlichen Bereich", mahnte Hütter.

Hütter warnt vom FC Basel: "Richtige Herausforderung"

Der Eintracht-Coach sprach außerdem über die Dreifachbelastung von Bundesliga, DFB-Pokal und Europa League. "Es ist nicht so einfach für die Eintracht, auf drei Hochzeiten zu tanzen. Wir kommen mit unserem Kader, ich sage mal, relativ gut durch. Wenigstens haben wir nicht mehr so viele verletzte Schlüsselspieler", so Hütter.

In der Europa League wartet als nächster Gegner der FC Basel auf die Frankfurter. Unterschätzen will Hütter die Schweizer keinesfalls: "Basel ist kein kleiner Klub. Die haben in der Europa League super gespielt. Basel hat große internationale Erfahrung. Die können sehr gut mit solchen Spielen umgehen. Der FCB als Gegner ist eine richtige Herausforderung."