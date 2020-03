Eintracht Frankfurt winken zwei Heimspiele gegen Basel

Jan Huebner/Vogler via www.imago-images.de

Spielt die Eintracht gegen Basel zweimal im eigenen Stadion?

Nach der Absage des Europa-League-Rückspiels zwischen dem FC Basel und Eintracht Frankfurt in Basel könnten die beiden Vereine nun auch zweimal in Frankfurt gegeneinander spielen. Dies nannte Eintracht-Sprecher Jan-Martin Strasheim ausdrücklich als Option.

"Nach der Spielabsage in Basel werden verschiedene Optionen, mit dem Ziel einer schnellen und für alle Parteien sinnvollen Entscheidung, geprüft. Auch Frankfurt kommt dabei als Austragungsort in Betracht", sagte Strasheim.

Wegen des neuartigen Coronavirus hatte die Kantonspolizei Basel-Stadt am Montag eine Austragung am 19. März in Basel verboten.

Für das Hinspiel an diesem Donnerstag in der Frankfurter Arena rechnet die Eintracht derzeit nicht mit Einschränkungen. "Gegenwärtig gibt es seitens des Gesundheitsamts keinen Grund, das Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit auszutragen", hatte Frankfurts Vorstandsmitglied Axel Hellmann am Montag mitgeteilt.