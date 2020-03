Hansi Flick fordert Vetorecht und Neuzugänge

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Hansi Flick äußerte sich zu seiner Zukunft beim FC Bayern

Bereits im Winter hat Hansi Flick öffentlich Neuzugänge für den FC Bayern München gefordert. Nun legte der Trainer nach und forderte ein Mitspracherecht bei Transfers ein.

"Wenn es um Neuzugänge und Verstärkungen geht, muss der Trainer aus meiner Sicht ein Vetorecht haben", sagte Flick in einem Interview mit der "Sport Bild".

"Verstehen Sie mich richtig: Dass ein Verein sagt, welche Ideen er für die nächsten Jahre bei Neuzugängen hat, ist normal", führte Flick weiter aus und erklärte: "Das wird idealerweise mit dem Trainer besprochen. Und es ist klar, dass man die Planungen nicht allein an den Wünschen eines Trainers ausrichten kann."

Dadurch, dass Trainer und Spieler zusammen passen, entstehe ein "homogenes Gebilde". Wichtig für Flick ist, dass er Transfers sowohl ablehnen als auch eigene Ideen einbringen darf: "Wir können hier im offenen Dialog über alles sprechen. Natürlich hat das Trainerteam Ideen im Kopf, deswegen ist es entscheidend, dass man die Dinge kommuniziert und diskutiert."

Konkret sieht Flick auf drei Posten Handlungsbedarf. "Es gibt elf Positionen, von denen wir aktuell zum Beispiel acht doppelt besetzt haben. Bei drei Positionen müssen wir nachlegen. Dort gibt es die Lösungen A, B und C", so der 55-Jährige.

Bei der Sondierung des Spielermarktes kommt es für Flick vor allem auf die Mentalität der Spieler an: "Stehen sie für das Wir, leben sie die Werte des Vereins, identifizieren sie sich mit dem FC Bayern?"

Flick bestätigt "interessante Anfragen"

In dem Interview äußerte sich Flick außerdem zu seiner Zukunft. Sein Vertrag läuft am Ende der Saison aus. Zuletzt soll es gerade aus der Premier League Interesse am Bayern-Trainer gegeben haben.

"Es gibt Anfragen, mit Sicherheit auch interessante. Das registriere ich, natürlich freut man sich da auch. Denn es zeigt eine gewisse Wertschätzung", sagte Flick und schränkte ein: "Aber es ist aktuell so, dass ich bei Bayern München unter Vertrag bin und wir klar ausgemacht haben, vorerst abzuwarten, wie die Saison verläuft."

Flick machte schließlich keinen Hehl daraus, dass ihm die Arbeit beim FC Bayern viel Spaß macht. "Alles Weitere wird kommen", wagte der Coach einen Blick in die Zukunft: "Schauen wir mal, was am Ende unter dem Strich steht."

Der ehemalige Assistent von Bundestrainer Joachim Löw deutete zudem an, dass er bestimmte Bedingungen an eine Vertragsverlängerung stellt. "Es gibt das eine oder andere, was mir auffällt, aber das will ich zunächst mal mit den Verantwortlichen in aller Offenheit besprechen", so der 55-Jährige.

Es sei wichtig, dass man als Trainer frühzeitig auf gewisse Dinge hinweist, "ohne Wenn und Aber". "Ich weiß schon, welche Schwerpunkte und manchmal auch Details wichtig sind, auf die man genau achten muss, wenn man über Zukunftspläne redet", stellte Flick klar: "Und dann muss man am Ende des Austauschs sehen, ob das Gesamtpaket stimmt und das Ergebnis der Gespräche zu akzeptieren ist."

Flick spricht sich für Müller-Verlängerung aus

Auch Thomas Müller wartet auf eine Verlängerung beim FC Bayern. Flick schwärmte in höchsten Tönen von dem Angreifer: "Die Bayern können froh sein, einen Spieler wie Thomas zu haben, der sich zudem so mit dem Verein identifiziert."

Müller habe allerdings ein gewisses Alter erreicht, "in dem er nicht mehr ewig spielen wird". Dennoch sprach sich Flick indirekt für eine Verlängerung des bis 2021 laufenden Vertrages aus: "Ich finde schon, dass solch ein Spieler eine gewisse Dankbarkeit verdient hat." Müller sei schließlich ein "Urgewächs der Bayern und eines der Gesichter des Vereins".

Zuletzt hatte die "Bild" berichtet, dass Müllers Zukunft in München nach wie unklar ist. Demnach sollen die stattgefundenen Vertragsgespräche mit Manuel Neuer nicht nach Müllers Geschmack gewesen sein.

Der 30-Jährige soll es als "mangelnde Wertschätzung" seiner Person gegenüber auffassen, dass der Rekordmeister zwar auf den Torhüter, nicht aber auf ihn zugekommen ist.