Bleiben oder gehen: Was macht Adi Hütter?

Bleibt Adi Hütter auch über sein Vertragsende hinaus bei der Eintracht?

In Europa hui, in der Bundesliga pfui - die Frankfurter Eintracht zeigt in dieser Saison zwei verschiedene Gesichter. Doch nicht nur der Ausgang der Saison steht in den Sternen, sondern auch die Zukunft von Trainer Adi Hütter.

Mit dem FC Basel hat Eintracht Frankfurt im Europa-League-Achtelfinale ein durchaus machbares Los erwischt. In der Bundesliga hingegen läuft es für die Adler vom Main eher mau, nur Platz 13 und gerade einmal sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang stehen dort zu Buche.

Eine ähnlich erfolgreiche Saison wie die letzte mit Platz sieben und dem Europa-League-Halbfinale erscheint nahezu ausgeschlossen. Kein Wunder also, dass sich dem Vernehmen nach Trainer Adi Hütter Gedanken um seine Zukunft macht.

Wie die "Sport Bild" schreibt, hofft der Österreicher noch in diesem Frühjahr ein neues Vertragsangebot von Sportvorstand Fredi Bobic zu erhalten. Sollte dieser Fall jedoch nicht eintreten, erscheint es für den 50-Jährigen wohl weniger sinnvoll mit einem auslaufenden Vertrag in die Saison 2020/2021 zu gehen.

Eine Position, die wohl auch die Eintracht vertritt, da sie dann auf eine mögliche Ablösesumme verzichten müsste. Laut Bericht geht es dem Coach wohl vor allem um Personalfragen, wie etwa, ob neben Flügelflitzer Filip Kostic noch weitere Spielerabgänge im Raum stehen.

Auch die perspektivische Entwicklung von Mannschaft und Verein seien wohl eine Kernfrage, die es zu beantworten gelte. Dieser Faktor habe nach seinem Double-Gewinn 2015 zum Abgang von RB Salzburg geführt.

Trotz durchaus zu erwartender anderweitiger Angebote bleibt sein derzeitiger Arbeitgeber Hütters erster Ansprechpartner, auch wenn die anderen Top-Ligen wie England, Spanien und Italien durchaus reizvoll sein könnten.