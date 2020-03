Fangesänge vom Band? Fortuna probt für Geisterspiel

TEAM2 via www.imago-images.de

Die Ränge im Düsseldorfer Stadion werden am Freitag leer bleiben

Trainer Uwe Rösler will alle Mittel ausschöpfen, um das Team von Fortuna Düsseldorf optimal auf das Geisterspiel am Freitag (20:30 Uhr) gegen den Tabellenletzten SC Paderborn vorzubereiten.

So könnte die Lautsprecheranlage das Stadion mit Anfeuerungsrufen und Fangesängen beschallen. "Wir trainieren Donnerstag in der Arena", verriet Rösler, "da werden wir mal per Lautsprecher Fangesänge ausspielen und schauen, wie die Mannschaft darauf reagiert. Die Jungs sollen dann entscheiden, ob wir das am Freitag machen werden oder nicht."

Der langjährige England-Gastarbeiter Rösler will beim Training ohne Zuschauer "einige Szenarien durchspielen. Der Fußball lebt von Emotionalität. Gerade im Heimspiel ist es ein Nachteil, dass keine Fans dabei sein dürfen", so der Fortuna-Coach. Es müsse "viel Eigenmotivation kommen", schließlich gehe es um den Klassenerhalt in der Bundesliga.

"Für mich ist das komplettes Neuland. Das habe ich noch nie erlebt", meinte Rösler weiter. "Wir versuchen uns genauso wie immer vorzubereiten und alles andere auszublenden. Wir müssen die Gegebenheiten akzeptieren", sagte Fortunas Cheftrainer.

Der 51-Jährige wies nach der kompletten Meisterschaftsabsage im Eishockey auch auf eine ungewisse Zukunft hin. "Wir wissen nicht, was kommt. Wir müssen jedes Spiel nehmen als sei es das letzte" meinte Rösler.