UEFA verschiebt weitere Wettbewerbe

AFP/SID/FABRICE COFFRINI

UEFA wird kollidierende Wettbewerbe verlegen müssen

Im Zuge der Verlegung der Fußball-Europameisterschaft um ein Jahr auf 2021 (11. Juni bis 11. Juli) wegen der Corona-Pandemie hat die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Dienstagabend die Verschiebung kollidierender Wettbewerbe angekündigt.

So werde für die Frauen-EM 2021 in England, die vom 7. Juli bis 1. August 2021 geplant war, "in Kürze" ein neuer Termin bekannt gegeben.

Gleiches gelte für die U21-EM in Slowenien und Ungarn, das Finalturnier der Nations League und zwei Spieltage der europäischen Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022.

Die Playoffs zur EURO, die ursprünglich im März 2020 ausgetragen werden sollten, werden vorbehaltlich einer Überprüfung der Situation in den Juni verschoben.