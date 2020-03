Corona-Krise: Watzke will Chaos-Klubs nicht helfen

Jörg Schüler via www.imago-images.de

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke spricht über die Corona-Krise

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat die Weigerung von Borussia Dortmund erneuert, aus seiner Sicht finanziell fragwürdig geführten Klubs durch die Corona-Krise zu helfen.

"Solidarfonds klingt ja erst mal gut", sagte Watzke im "11Freunde"-Interview, "aber man müsste sich ansehen, wie ein solcher Fonds dann aufgebaut wäre. Das darf natürlich nicht dazu führen, dass Klubs, die in den vergangenen Jahren sportlich und ökonomisch viele Fehler gemacht haben, am Ende davon profitieren."

Seien Vereine aber unverschuldet "durch diese nicht vorhersehbare Ausnahmesituation" in Not geraten, werde der BVB "sicher nicht unsolidarisch sein".

Die Borussia stehe auch dank eines erhöhten Kreditrahmens nicht vor Liquiditätsproblemen, so Watzke. "Einige Monate würden wir aus­kommen, wenn in den nächsten Monaten nicht ein Cent dem BVB-Konto gut­ge­schrieben werden würde." Die "Familie Borussia Dort­mund" werde die Krise "gemeinsam schul­tern und sich gegen­seitig helfen", kündigte der Unternehmer aus dem Sauerland an.

Wie andere Funktionäre sprach sich Watzke dafür aus, so schnell wie irgend möglich und verantwortbar wieder den Spielbetrieb aufzunehmen. Die Meisterschale werde weder der Menge am Dortmunder Borsigplatz gezeigt werden noch auf dem Münchner Marienplatz oder sonstwo, sagte er: "Dennoch müssen wir die Saison beenden, ansonsten wird's finanziell für zu viele Vereine so dramatisch, dass sich Dinge im Fußball verändern werden, an die man jetzt nicht einmal denken mag."

Watzke hält "Geisterspiele" bis 2021 für möglich

Watzke betonte, angesprochen auf "Geisterspiele" in der Bundesliga, er sei "schon sehr glücklich, wenn wir im Jahr 2020 noch Spiele mit Zuschauern sehen."

Im Hinblick auf einen möglichen Gehaltsverzicht der Profis erklärte der BVB-Boss: "Oberstes Ziel aller Betei­ligten muss sein, rechts­gül­tige Ver­träge ein­zu­halten. Ich bin aber auch sicher, dass viele Spieler wissen, wer die Leute sind, die dafür sorgen, dass sie den Job so aus­üben, wie sie ihn eben aus­üben. Die Kame­ra­männer, die fürs Klub-TV spät­nachts die Videos schneiden oder der Pförtner, der auf­passt, dass am Trai­nings­ge­lände nichts pas­siert. Da wird man zusam­men­rü­cken."

Die Spieler selbst sieht Watzke nicht als Risikogruppe in Sachen COVID-19. "Die Wahr­schein­lich­keit, dass ein Profi sta­tionär behan­delt werden muss oder Schlim­meres pas­siert, ist sehr gering, wenn auch nicht aus­ge­schlossen. Pro­fi­fuß­baller gehören qua Alter nicht zur Risi­ko­gruppe, zudem werden sie fast rund um die Uhr von meh­reren Ärzten gecheckt und begleitet. Wir haben eigene Köche, Gesund­heits- und Ernäh­rungs­be­rater."

Durch "tägliches Testen" müsse man dafür sorgen, "dass die Spieler nicht ihre Fami­lien, Gegen- und Mit­spieler anste­cken."