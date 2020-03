Wird die Bundesliga im Turnier-Modus zu Ende gespielt?

Arne Dedert via www.imago-images.de

Christian Seifert ist Geschäftsführer der DFL

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) arbeitet derzeit daran, mögliche Szenarien für eine Weiterführung der Spielzeiten in der Bundesliga und 2. Bundesliga aufzustellen. Offenbar geht es hierbei konkret um drei mögliche Modelle.

Wie das Portal "Sportbuzzer" berichtet, könnten die ausstehenden Spiele in der Bundesliga und 2. Bundesliga in einer Art Turnier-Modus stattfinden. In Anlehnung an die mittlerweile abgesagte Europameisterschaft, die in gleich mehreren Metropolen des Kontinents abgehalten worden wäre, will die DFL demnach mehrere Austragungsorte festlegen.

In den ausgewählten Städten, die sich auf ganz Deutschland verteilen, würden alle restlichen Spiele innerhalb kürzester Zeit stattfinden, so die Überlegung. Dabei sei es denkbar, dass mehrere Partien gleichzeitig ausgetragen werden. Hotels würden exklusiv für die Teams der Bundesliga und 2. Bundesliga geblockt, damit mögliche Kontakte mit Mitmenschen verhindert werden.

In einem zweiten Szenario zieht die DFL in Erwägung, die Saison 2019/20 in nur 16 Tagen zu Ende zu bringen. An den jeweiligen Heimstandorten sollen dafür an jedem zweiten Tag Spiele in den ersten beiden Ligen stattfinden.

Nur noch englische Wochen in der Bundesliga?

In einem dritten Modell ist es dem Bericht zufolge denkbar, die restlichen Partien in insgesamt vier Wochen unterzubringen. Dafür müssten alle Spiele in englischen Wochen, also auch unter der Woche, stattfinden.

Ob die Bundesliga und die 2. Bundesliga überhaupt fortgesetzt werden können, wird letztlich allerdings einzig und allein von den Corona-Entwicklungen der nächsten Wochen abhängen.

Bislang hat die DFL entschieden, den Spielbetrieb bis zum 2. April auszusetzen. Zurzeit gilt es als unwahrscheinlich, dass danach weitergespielt werden kann. Die DFL hatte angekündigt, sich zusammen mit den Vereinen Ende März noch einmal beratschlagen zu wollen.