Hummels stichelt gegen Bayern: "Weniger Euphorie"

TEAM2 via www.imago-images.de

Mats Hummels stichelt nach seinem Wechsel zum BVB gegen den FC Bayern

Als Spieler des FC Bayern hatte man in den letzten Jahren vor allem eins: eine Titel-Garantie. Mats Hummels war dies allerdings nicht genug. Der Abwehrspieler begründete seinen Wechsel zum BVB in einem Interview unter anderem mit der besseren Stimmung in Dortmund.

Die Entscheidung von Mats Hummels, den FC Bayern im Sommer 2019 nach insgesamt drei Jahren wieder zu verlassen und zum BVB zurückzukehren, hatte ganz offensichtlich mehrere Gründe. Einer davon waren die Fans der Schwarz-Gelben, wie der Abwehrspieler nun in einem Gespräch gegenüber "11Freunde" verriet.

"Ich hatte Bock auf diese Momente hier im Stadion. Wir hatten in dieser Saison auch schon wieder einige Spiele, die ich unendlich genossen habe, etwa gegen Inter, gegen Barcelona, Paris, auch Gladbach in der Bundesliga", schwärmte Hummels von der Atmosphäre im Signal Iduna Park.

Er sei "auch für solche Momente zurückgekommen", gestand der 31-Jährige, dass er beim BVB eine Euphorie spürt, die es in dieser Art beim FC Bayern nicht gibt. Die hohen Erwartungen in München führen in seinen Augen zwar auch zu größeren Erfolgen, aber: "Vor allem produziert es weniger Euphorie, wenn man so oft gewinnt."

"Spannend, ständig den Druck zu haben"

Als direkten Vorwurf gegen den FC Bayern bzw. die Fans des Rekordmeisters will Hummels dies jedoch nicht werten: "Wenn wir mit Borussia Dortmund jetzt sieben Mal Meister werden sollten, wird die siebte Meisterfeier auch hier nicht so rauschend wie die erste."

Auch die Situation in München hat nach Ansicht des ehemaligen Nationalspielers gewisse Vorzüge. "Aus sportlicher Sicht ist es sehr spannend, ständig den Druck zu haben, dass Platz zwei nicht akzeptabel ist", erklärte Hummels.

Eben jener Druck habe in der letzten Saison auch dazu geführt, dass der FC Bayern erneut Meister wurde, "obwohl wir neun Punkte Rückstand hatten".