Kroos ruft #TonisHomeChallenge ins Leben

Toni Kroos appelliert an seine Fans

Fußball-Nationalspieler Toni Kroos will seine Fans in Zeiten der Coronakrise mit einer besonderen Aktion dazu bewegen, in den eigenen vier Wänden zu bleiben.

Der 30-Jährige vom spanischen Rekordmeister Real Madrid kündigte auf Instagram an, ab sofort täglich eine Übung zu präsentieren, die jeder in der eigenen Wohnung nachmachen kann und soll. Als Motivation stellte Kroos Preise in Aussicht, die jeden Tag an einen Teilnehmer der #TonisHomeChallenge gehen sollen.

"Es gibt immer noch einige Unverbesserliche, die glauben, es sind Ferien, die rausgehen, sich treffen. Das verlängert diese ganze Situation nur und ist obendrein extrem gefährlich für alle, die zu den Risikogruppen gehören. Deshalb lasst es bitte und bleibt zu Hause", appellierte Kroos in dem Video.

Nach einem positiven Coronatest in der Basketball-Abteilung der Madrilenen hatten die Königlichen auch ihre gesamte Fußballmannschaft, darunter auch Kroos, Anfang vergangener Woche unter Quarantäne gestellt.