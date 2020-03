Zeit beim FC Bayern sollte Coutinho "aufgeweckt haben"

Markus Fischer via www.imago-images.de

Philippe Coutinho wird den FC Bayern im Sommer wohl verlassen

Im Sommer 2019 lieh der FC Bayern München Superstar Coutinho vom FC Barcelona und ließ sich für den Coup feiern. Ein halbes Jahr später ist jedoch Ernüchterung eingekehrt. Coutinho konnte nicht jene herausragenden Akzente setzen, die sich die Münchner von ihm erwartet haben dürften. Dass man an der Isar die enorme Kaufoption in Höhe von 120 Millionen Euro zieht, scheint ausgeschlossen.

Ein Landsmann Coutinhos hat nun eine Vermutung geäußert, warum der Edeltechniker gescheitert ist.

"Ich habe mir immer gedacht, dass Coutinho besser zum spanischen als zum deutschen Fußball passen könnte, auch da Sprache und der Lebensstil in Deutschland für einen Brasilianer eine größere Herausforderung darstellen können", äußerte sich Ex-Weltfußballer Rivaldo gegenüber "Betfair".

Unglücklicherweise sei der Schritt letztlich auch nicht aufgegangen und Coutinho werde zum FC Barcelona zurückkehren, so Rivaldo weiter. Ob der Offensivstar dort eine neue Chance erhalten werde, müssten Coach und Management entscheiden.

Sollte man dem 27-Jährigen allerdings wirklich die Möglichkeit geben, bei Barca einen zweiten Anlauf zu starten, müsse dieser seine Form aus Zeiten beim FC Liverpool wiederfinden.

Im Trikot der Reds zeigte Coutinho zwischen 2012 und Ende 2017 teils überragende Leistungen, ehe sich im Januar 2018 für satte 145 Millionen Euro dem FC Barcelona anschloss, die Summe auf dem Rasen jedoch nicht zurückzahlen konnte.

Scheitern beim FC Bayern als Weckruf für Coutinho

Dass Coutinho dazu in der Lage ist, steht für Rivaldo, der beim FC Barcelona Legendenstatus besitzt, außer Frage: "Ich glaube an seine Qualität, vieles wird aber davon abhängen, ob er die notwendige mentale Stärke an den Tag legt", führt Rivaldo aus. "Die Erfahrung aus der Bundesliga sollte ihn aufgeweckt und gezeigt haben, dass Barca der richtige Ort für ihn ist."

Allerdings ist sich der ehemalige brasilianische Superstar nicht sicher, dass die Katalanen mit Coutinho planen. "Barca könnte es vorziehen, etwas von seinen Investitionen zurückzubekommen" und den Nationalspieler in die Premier League verkaufen. Für Rivaldo ist steht jedoch außer Frage: "Coutinho sollte kämpfen, um zu bleiben."

Coutinhos Vertrag beim FC Barcelona endet im Sommer 2023. Zuletzt wurde spekuliert, der FC Chelsea und Inter Mailand hätten Interesse.