BVB-Stars trainieren weiter nur individuell

Weiterhin nicht auf dem Platz: BVB-Trainer Lucien Favre

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund verzichtet weiter auf das Teamtraining.

Wie der deutsche Vizemeister bekannt gab, werden die Profis mindestens bis kommenden Montag die Trainingspläne von Athletiktrainer-Chef Andreas Beck individuell umsetzen.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) wird am Dienstag bei einer Präsidiumssitzung wohl die unumgängliche Verlängerung der Saisonunterbrechung über den 2. April hinaus aufgrund der Corona-Pandemie beschließen.

BVB-Sportdirektor Michael Zorc hatte zuletzt gegenüber "Sport1" im Hinblick auf die kommenden Wochen und Monate erklärt: "Es geht vor allem darum, dass wir bald wieder Fußball spielen. Spiele ohne Zuschauer, das muss man ganz klar sagen, sind aus jetziger Sicht das Best-Case-Szenario für uns alle."

Eine Prognose, wann der Spielbetrieb wieder anlaufen könnte, wollte der 57-Jährige jedoch nicht abgeben. Es glaube in der Liga allerdings "keiner daran, dass am 16. Mai die Saison regulär beendet ist", so Zorc.