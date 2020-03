Leitwolf Hofbauer spendet für die SKN-Jugend

GEPA pictures/ Walter Luger

In der Bundesliga hat Hofbauer auch schon einige Male positiv aufgezeigt

St. Pöltens Mittelfeldmotor Dominik Hofbauer pflegt nicht nur mit dem Ball einen feinen Umgang, sondern setzt auch im Verein ein Zeichen der Solidarität.

Hofbauer verzichtet freiwillig auf sämtliche Bezüge, die über der Höchstbemessungsgrundlage des Kurzarbeits-Modells liegen und überlässt das Geld der SKN-Jugend.

>> SKN St. Pölten meldet Kurzarbeit an

"Ich möchte mit dieser Aktion dem gesamten Verein etwas zurückgeben. Der Klub ist mir in den letzten Jahren sehr ans Herz gewachsen. Ich finde, dass wir derzeit in der gesamten Gesellschaft an einem Strang ziehen sollten und möchte damit meinen Teil dazu beitragen", so Hofbauer.

>> "Hoffe, dass wir das alle gemeinsam durchstehen"

red