1. FC Kaiserslautern ruft Einkaufshilfe ins Leben

Jan Huebner/Kleer via www.imago-images.de

Der 1. FC Kaiserslautern bietet eine Einkaufshilfe an

Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern beweist in der Coronakrise Herz und bietet eine Einkaufshilfe an.

Von Montag bis Freitag können sich im Stadtgebiet Kaiserslautern Menschen, die sich derzeit nicht selbst versorgen können, von FCK-Mitarbeitern Einkäufe bis an die Haustüre liefern lassen.

In den aktuellen Zeiten, in denen das Corona-Virus viele Menschen im Alltag einschränkt, möchte auch der #FCK seine Hilfe anbieten. Deshalb haben wir die FCK-Einkaufshilfe ins Leben gerufen. https://t.co/qfUfx2ZaAD #Betze pic.twitter.com/eC3E3L984H — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) 30. März 2020

"Was kann es Schöneres geben, als sich in der Not untereinander zu unterstützen, aufeinander zu verlassen und füreinander da zu sein", sagte FCK-Vorstandsmitglied Gero Scira: "Genau dies hat den Verein in seiner gesamten Geschichte ausgemacht, und tut es immer noch, darauf können all unsere Fans und Mitglieder stolz sein."