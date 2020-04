TSG-Sportchef Rosen hält sich Karriere-Optionen offen

PIXATHLON/PIXATHLON/SID/

Rosens Vertrag bei der TSG Hoffenheim läuft bis 2023

Sportchef Alexander Rosen vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim hält sich mit Blick auf seine weitere Karriere alle Optionen offen.

"Ich habe schon oft und ehrlich geantwortet, dass da ein gewisser Reiz weit in meinem Hinterkopf ist, wenn es wirklich irgendwann in der Zukunft die Option für ein völlig anderes Level geben sollte", sagte der 40-Jährige dem "kicker": "Gleichzeitig habe ich jedes Mal betont, dass schon sehr viel passen müsste, damit es einmal so weit kommt, denn es zieht mich hier nicht weg, und ich bin auch nicht unruhig."

Rosen hat seinen Posten bei den Kraichgauern seit sieben Jahren inne. Sein Vertrag beim Klub des Mehrheitseigners Dietmar Hopp läuft bis 2023. In der Vergangenheit wurde der frühere Profi immer wieder bei anderen Klubs als möglicher Sportchef gehandelt.