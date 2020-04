Flick weckt Triple-Hoffnungen bei Rummenigge

Kirchner/Christopher Neundorf via www.imago-images

Hansi Flick (l.) hat beim FC Bayern verlängert

Am Freitag machte der FC Bayern München Nägel mit Köpfen und verlängerte den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Coach Hansi Flick um drei Jahre. Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge hat nun zu der Entscheidung Stellung bezogen.

"Sein Fußball ist erfolgreich und macht den Zuschauern im Stadion Spaß. Was will man mehr?", lobte Rummenigge Flick im Gespräch mit der "Bild". Und weiter: "Hansi hat den Stil, mit dem wir unter anderem 2013 das Triple gewonnen haben, wieder eingeführt."

Apropos Triple-Hoffnung: Der einstige Bayern-Erfolgstrainer Jupp Heynckes erwies sich im Rahmen der Verhandlungen als großer Fürsprecher Flicks. "Jupp hält sehr viel von dieser Personalie. Wir haben ein paarmal telefoniert, da hat er ihn mit ganzer Überzeugung empfohlen. Aus Jupps Sicht passt Hansi perfekt zum FC Bayern", enthüllte Rummenigge. Ohnehin erinnere ihn Flick an den Altstar der Riege. Vor allem ein "empathischer Umgang mit der Mannschaft" zeichne beide aus.

Zudem zeigte sich Rummenigge sehr beeindruckt davon, wie Flick junge Talente - allen voran Alphonso Davies und Joshua Zirkzee - in den Kader des deutschen Rekordmeisters integriert. Diesen Weg wolle man "konsequent weitergehen. Die Laufzeit von drei Jahren soll unser Vertrauen dokumentieren".

Wie groß das Vertrauen in die Personalie Flick ist, untermauert auch der Umstand, dass der langjährige Assistent von Bundestrainer Joachim Löw an der Isar durchaus auch über Entscheidungsgewalt verfügen wird. Flick natürlich ein "Mitsprachrecht" bei den anstehenden Transferplanungen, stellte Rummenigge klar. "Er muss ja mit den Spielern arbeiten. Darum wollten wir jetzt auch Klarheit auf der Trainer-Position, bevor wir in den nächsten Wochen und Monaten den Spielerkader für die nächste Saison zusammenstellen."

Mit welchem Personal Flick genau arbeiten wird, steht noch nicht fest. Das Quartett Manuel Neuer, David Alaba, Thiago und Thomas Müller soll jedoch verlängern. Die Offerten des FC Bayern seien "extrem fair und seriös - ohne Corona-Discount", betonte Rummenigge. "Ich denke, dass nicht viele Vereine auf der Welt das so in dieser Krise handhaben."

Übrigens: Flicks Verlängerung ist bislang nur eine mündliche Übereinkunft. Der Jurist der Münchner fertige derzeit im Home-Office den schriftlichen Vertrag an.