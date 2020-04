Flick verhinderte Tolisso-Verkauf nach Manchester

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Bayern-Coach Flick will weiterhin auf Tolisso (l.) setzen

Hansi Flick wurde beim FC Bayern schon kurz nach der Übernahme des Postens als Cheftrainer in die Transferplanung einbezogen. So verhinderte der 55-Jährige offenbar einen Verkauf von Mittelfeldspieler Corentin Tolisso.

Wie der "kicker" berichtet, gab es im vergangenen Winter Überlegungen, den französischen Weltmeister abzugeben. Manchester United soll das mögliche Ziel des 25-Jährigen gewesen sein. Flick, erst seit November 2019 in der Verantwortung, sprach sich jedoch dagegen aus.

Tolisso kam 2017 für die Rekordsumme von 41,5 Millionen Euro von Olympique Lyon zum FC Bayern, sein Arbeitspapier ist noch bis 2022 datiert. Wirklich rund läuft es für den Rechtsfuß in der Saison 2019/20 allerdings nicht: Tolisso kommt in der Bundesliga lediglich auf 13 Spiele, nur sieben Mal stand er in der Startelf.

Nachdem sein Vertrag beim deutschen Rekordmeister mittlerweile bis Sommer 2023 ausgeweitet wurde, wird Hansi Flick in den künftigen Überlegungen in der Kaderplanung nun wohl noch mehr Gehör finden. Dass Tolisso in der kommenden Wechselperiode wechselt, wann immer diese angesichts der anhaltenden Corona-Krise durchgeführt wird, dürfte dem Fachblatt zufolge eher unwahrscheinlich sein.

Thiago vor Verlängerung beim FC Bayern - Verteidiger gesucht

Mit Corentin Tolisso, Joshua Kimmich und Thiago hat Flick nämlich drei Sechser im Kader, die auch künftig das Vertrauen haben sollen. Der 28 Jahre alte Thiago, dessen Arbeitspapier bis 2021 gültig ist, soll obendrein schon bald beim FC Bayern verlängern. Es seien "nur noch Kleinigkeiten zu besprechen", heißt es.

Für Defensiv-Allrounder Javi Martínez hingegen dürfte es künftig hingegen eng werden. Unlängst mehrten sich Spekulationen, nach denen der Spanier vor einer Rückkehr zu Athletic Bilbao steht. Auch der Vertrag des 31-Jährigen endet 2021.

Hinsichtlich neuer Zugänge beim Tabellenführer der Bundesliga besteht derweil gleich auf mehreren Positionen Handlungsbedarf. Zunächst wird ein Rechtsverteidiger gesucht, da die Leihe von Álvaro Odriozola im Sommer enden und wohl nicht ausgedehnt wird. Auch für die linke Abwehrseite soll es "Überlegungen" geben.

Hinzu kommt, dass der FC Bayern einen neuen rechtsfüßigen Innenverteidiger sucht. Das Duo David Alaba und Lucas Hernández besteht aus zwei Linksfüßern. In der Offensive wird nach den endenden Gastspielen von Philippe Coutinho und Ivan Perisic ebenfalls Nachschub benötigt. Laut "kicker" denkt der FC Bayern, auch wegen der anhaltenden Krise, hierbei erneut an Leihgeschäfte.