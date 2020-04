Sancho-Nachfolger? BVB nimmt Selecao-Ass erneut ins Visier

Stanley Chou via www.imago-images.de

Everton wird beim BVB gehandelt

Coronavirus hin oder her - der BVB-Abschied von Jadon Sancho im Sommer gilt als nahezu beschlossene Sache. Den Dortmundern winkt im Falles eines Transfers eine Ablöse im dreistelligen Millionenbereich. Ein Teil des Geldes würde mit Sicherheit in einen geeigneten Nachfolger investiert werden. Dabei rückt ein Brasilianer zum wiederholten Male in den Fokus.

Die Rede ist von Everton, der seine Brötchen derzeit noch in seiner Heimat bei Gremio Porto Alegre verdient. Als flexibel einsetzbarer Flügelstürmer passt der 24-Jährige perfekt ins Profil der Borussen, die laut "globoesporte" unlängst Kontakt zum Klub des 14-fachen Nationalspielers aufgenommen haben sollen.

Bereits vor zwei Jahren waren Gerüchte über ein Interesse der Westfalen aufgetaucht. Damals entschied sich Everton, der in Brasilien liebevoll "Cebolinha" (zu Deutsch: Zwiebelchen) genannt wird, für einen Verbleib.

Mittlerweile soll beim Angreifer jedoch ein Umdenken stattgefunden haben. Um seine Chancen in der Selecao zu erhöhen, will Everton in eine stärkere Liga wechseln.

Fraglich bleibt derweil, welche Summe Gremio für den dribbelstarken Außenbahnspieler aufrufen wird. In seinem bis 2023 gültigen Vertrag ist eine Ausstiegsklausel über 120 Millionen Euro verankert. Dem Vernehmen nach wäre der Verein aber auch bei Angeboten im achtstelligen Bereich gesprächsbereit.

In der vergangenen Saison, die im Kalenderjahr gespielt wird, sammelte Everton 15 Tore und sieben Vorlagen in 42 Pflichtspielen. Starke Zahlen, die neben dem BVB auch englische Klubs auf den Plan gerufen haben - darunter ausgerechnet den FC Everton.

Zwischenzeitlich galt auch der FC Bayern als interessiert, konkret wurden die Avancen des deutschen Rekordmeisters aber nie. Auf den Flügeln sind die Münchner mittlerweile gut besetzt.