Medien: Bundesliga-Start wohl doch nicht am 2. Mai

Die Bundesliga wird wenn überhaupt wohl mit Geisterspielen fortgesetzt

Der deutsche Profi-Fußball wird wohl nicht wie zuletzt noch erhofft am Wochenende um den 2. Mai wieder mit dem Spielbetrieb starten können. So zumindest heißt es in einem jüngsten Medienbericht.

Wie die "Bild" am Donnerstagabend vermeldete, sei es nach derzeitigem Stand im Kampf gegen das Coronavirus realistischer, dass noch eine weitere Woche gewartet wird.

Demnach könnte der Spielbetrieb in der Bundesliga und 2. Bundesliga am 9. Mai mit der Austragung von sogenannten Geisterspielen wieder aufgenommen werden. Darüber wurde am Donnerstag auch auf einer Videokonferenz des DFB diskutiert.

Die Zeitung zitiert einen DFB-Sprecher, der ausführte: "Es gehört zur professionellen Vorbereitung auf den Wiedereinstieg in den Spielbetrieb, dass man sich mit mehrere Szenarien beschäftigt. Bei den Planungen orientiert sich der DFB mit der 3. Liga und der Frauen-Bundesliga auch an der DFL und ihren Modellen für den Spielbetrieb der Bundesligen. Dies sind momentan allerdings nur Planspiele, die von vielen äußeren Faktoren abhängig sind. Vor allem den medizinischen Aspekten, dem Vorhandensein und natürlich insbesondere von den behördliche Vorgaben der Gesundheitsämter."

30. Juni als "einziger Fixpunkt"

Ginge es nach dem formulierten Wunschtermin, am 9. Mai wieder zu starten, könnte die 3. Liga wohl eine Woche später ebenfalls mit Geisterspielen wieder an den Start gehen. Der DFB-Sprecher meinte gegenüber "Bild" weiter: "Der einzige Fixpunkt ist momentan der Wunsch, die Saison bis zum 30. Juni zu Ende zu bringen."

Am 17. April soll es eine weitere Sitzung der Deutschen Fußball-Liga (DFL) geben, bei der unter Umständen final bekanntgegeben werden könnte, wann es mit dem Spielbetrieb im deutschen Profi-Fußball weitergeht.

Die Saisons in der Bundesliga und 2. Bundesliga wurden vor knapp vier Wochen nach dem 25. Spieltag unterbrochen. Seit dem wird eifrig darüber diskutiert, unter welchen Umständen die Arbeit wieder aufgenommen werden könnte.