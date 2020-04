20 Millionen Euro für Neuer? "Das sind obszöne Zahlen"

via www.imago-images.de

Marcel Reif hat den Vertragspoker zwischen dem FC Bayern und Manuel Neuer kommentiert

Nach der Vertragsverlängerung mit Thomas Müller arbeitet der FC Bayern München derzeit an einer Einigung mit Kapitän Manuel Neuer. Der Keeper fordert Medienberichten zufolge allerdings 20 Millionen Euro jährlich, sodass die Verhandlungen stocken. Für Marcel Reif ein riskanter Poker.

"Neuer ist der Kapitän, sein Wort hat Gewicht", schreibt Reif in seiner Kolumne auf "Sport1", für die "Struktur" beim FC Bayern sei er "extrem wichtig". Dennoch, führte der 70-Jährige weiter aus, werden die Münchner "über seine angebliche Gehaltsforderung von 20 Millionen Euro im Jahr diskutieren. Das sind obszöne Zahlen, gerade in solchen Zeiten".

Neuers jetziges Arbeitspapier ist nur noch bis 2021 gültig, angeblich streicht er schon jetzt rund 15 Millionen Euro pro Jahr ein. Im Zuge der Verlängerung geht es neben dem Salär "Bild" zufolge auch um die Laufzeit des künftigen Vertrags. Während Manuel Neuer gerne bis 2025 unterzeichnen will, bietet der deutsche Rekordmeister lediglich eine Ausweitung bis 2023 plus Option auf ein weiteres Jahr an.

Reif: "Er ist nach wie vor einer der besten der Welt"

Dem Bericht zufolge erschweren obendrein der bevorstehende Transfer von Herausforderer Alexander Nübel zum FC Bayern sowie mögliche Zusagen für künftige Einsätze des Noch-Schalkers die Verhandlungen zwischen Bayern und Neuer.

Für Marcel Reif steht dennoch fest, dass der FC Bayern eine Einigung mit seinem Kapitän finden muss. "Er ist nach wie vor einer der besten der Welt und die Verletzung, die Karriere gefährdend war, scheint wirklich ausgeheilt. Neuer kann und wird noch drei Jahre auf Top-Niveau super Leistungen bringen."

Nichtsdestotrotz sei Neuers Standpunkt in den Verhandlungen riskant. Immerhin fehle es laut Marcel Reif derzeit an europäischen Top-Klubs, mit denen er einerseits die gewünschten Erfolge feiern und bei denen er andererseits das gewünschte Gehalt kassieren kann. "Wo ist also sein Ass?"