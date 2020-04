unknown

Ralf Fährmann ist zurück beim FC Schalke 04

Ralf Fährmann, der ehemalige Stammkeeper des FC Schalke 04, ist frühzeitig an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt. Der Torhüter nimmt ab sofort wieder an den Trainingseinheiten des von David Wagner trainierten Revierklubs teil.

Weil in Norwegen, genau wie (fast überall) im Rest der Welt der Spielbetrieb aufgrund der Corona-Krise ruht, hat sich Fährmann sowohl mit seinem aktuellen Leihklub Brann Bergen, an den er noch bis Ende Juni gebunden ist, als auch mit den S04-Verantwortlichen in Verbindung gesetzt und darum gebeten, bis auf Weiteres auf Schalke trainieren zu dürfen.

Beide Parteien haben dem Wunsch des 31-Jährigen entsprochen. "Für uns war sofort völlig klar, dass wir dieses Vorhaben gern unterstützen", sagte Wagner auf der Homepage des FC Schalke und fügte an: "Zunächst einmal freue ich mich sehr, Ralle jetzt auch im tagtäglichen Miteinander kennenzulernen."

Der Übungsleiter wolle ihn nun "in die bestmögliche physische Verfassung bringen, sollte er bis zum 30. Juni noch einmal in Norwegen zum Einsatz kommen können".

Darüber hinaus sei Fährmann "ein Top-Charakter, der uns sportlich und menschlich in unserem Trainingsalltag guttun wird", so Wagner weiter.

Am Ostermontag durfte Fährmann dann auch gleich dank der Trainingserlaubnis von Brann Bergen wieder zu seinen alten und neuen Mitspielern stoßen und an einer Krafteinheit teilnehmen.

Fährmann kann sich auf Duell mit Schubert vorbereiten

Fährmann, bis Anfang 2019 Nummer eins und Kapitän auf Schalke, hatte seinen Stammplatz an Alexander Nübel verloren. Im vergangenen Sommer wurde er an den englischen Premier-League-Aufsteiger Norwich City ausgeliehen, kam unter dem deutschen Trainer Daniel Farke aber nicht zum Zug.

Im März wechselte der langjährige Schalker Keeper auf Leihbasis nach Bergen, wo er in der Vorbereitung auch zum Einsatz kam. Wegen der Corona-Pandemie wurde der Saisonstart, der für Anfang April vorgesehen war, aber verschoben.

Weil Nübel im Sommer ablösefrei zum FC Bayern München, werden in der nächsten Saison Fährmann und die aktuelle Nummer eins Markus Schubert um den Stammplatz im Schalker Tor kämpfen.