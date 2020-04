Medien: FC Bayern eist DFB-Talent aus Hoffenheim los

EIBNER/Rene Weiss via www.imago-images.de

Wechselt wohl zum FC Bayern: Armindo Sieb

Auf der Jagd nach hoffnungsvollen Talenten ist dem FC Bayern offenbar ein Coup gelungen. Einem Medienbericht zufolge wechselt ein deutscher Juniorennationalspieler im Sommer nach München - und zwar ablösefrei!

Nach "Sport1"-Informationen ist der Transfer des Hoffenheimer Angreifers Armindo Sieb an die Säbener Straße beschlossene Sache. Der 17-Jährige ging bislang für die U17 der TSG auf Torejagd.

Siebs starke Quote in der Bundesliga Süd/Südwest (zehn Treffer und fünf Assists in 15 Einsätzen) soll die Scouts des FC Bayern überzeugt haben. Der Vertrag des Youngsters im Kraichgau läuft aus, sodass keine Ablöse fällig wird.

Beim Rekordmeister soll Sieb zunächst in der zweiten Mannschaft, die aktuell in der 3. Liga kickt, Erfahrung sammeln und sich so an den Herrenbereich gewöhnen.

Der Teenager gilt als flexibel einsetzbarer Offensiv-Allrounder, der am liebsten zwischen Zehnerposition und Sturmzentrum pendelt. Vor seiner Zeit in Hoffenheim lief der in Halle an der Saale geborene Sieb bereits für RB Leipzig auf.