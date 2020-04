Dortmunds Zagadou erleidet Knieverletzung

Noah Wedel via www.imago-images.de

Muss beim BVB vorerst kürzertreten: Dan-Axel Zagadou

Schlechte Nachrichten bei Borussia Dortmund: Abwehrspieler Dan-Axel Zagadou hat sich eine Verletzung zugezogen, wie der BVB am Mittwoch mitteilte.

Nach Angaben des Fußball-Bundesligisten hat der Franzose im Training eine Außenbandverletzung im linken Knie erlitten. Zagadou wird daher in den kommenden Wochen "intensiv mit den Reha-Trainern" der Schwarz-Gelben an einer Rückkehr auf den Platz arbeiten. Wie lange Zagadou ausfallen wird, ist nicht bekannt.

Für den 20 Jahre alten Innenverteidiger ist es die zweite Verletzung in dieser Spielzeit. Mitte Januar fiel Zagadou aufgrund eines Muskelfaserrisses mehrere Tage aus und verpasste zwei Spiele der Borussia.

ℹ️ Dan-Axel #Zagadou hat sich im Training eine Außenbandverletzung im linken Knie zugezogen. @Zagad2_ wird während der kommenden Wochen intensiv mit den Reha-Trainern des Klubs arbeiten.



Gute Besserung, Dan! 🙏 pic.twitter.com/TF5ki384Ks — Borussia Dortmund (@BVB) 15. April 2020

Unter Trainer Lucien Favre hatte sich der U21-Nationalspieler Frankreichs einen Stammplatz erst erkämpfen müssen. Seitdem der BVB Ende November des vergangenen Jahres in der Abwehr zumeist mit einer Dreierkette agiert, sind auch Zagadous Einsatzzeiten gestiegen.

In der Bundesliga kommt der Abwehrspieler auf 13 Partien. In der Champions League absolvierte er in dieser Saison fünf, im DFB-Pokal zwei Spiele.