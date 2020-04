Zorc über möglichen Zagadou-Ersatz: "Nicht der Zeitpunkt"

RHR-FOTO / Dennis Ewert via www.imago-images.de

Michael Zorc ist Sportdirektor beim BVB

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund trifft der Ausfall von Dan-Axel Zagadou schwer. Beim BVB war der zentrale Verteidiger in den letzten Spielen bis zur Corona-Pause gesetzt. Über ein Nachrüsten auf dem Transfermarkt denkt der Revierklub aber (noch) nicht nach.

"Wir sind ja wie in der Vorbereitung, Wir brauchen nicht jetzt schon über irgendwelche Alternativen nachzudenken", gab Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc dem "kicker" zu Protokoll: "Das ist nicht der richtige Zeitpunkt, um darüber zu spekulieren.

Für die restliche Saison - unabhängig davon, wann die Bundesliga erneut startet - wird Trainer Lucien Favre ohnehin auf Manuel Akanji setzen. Der Schweizer verteidigte in der Rückrunde bereits dreimal auf der linken Position in der Dreierkette. Planungen für die neue Spielzeit stehen beim BVB derzeit nicht an.

BVB-Sportdirektor Zorc spricht Lob für Zagadou aus

Zagadou stand seit Favres Umstellung von der Vierer- auf die Dreierkette Ende November 2019 in 14 von 17 möglichen Spielen in der Startelf und überzeugte mit guten Leistungen. Dass der 20 Jahre alte Franzose bis zur Systemumstellung alles andere als zufrieden war, ist Michael Zorc zufolge nur verständlich. "Das ist doch klar, die jungen Burschen sind sehr ambitioniert, motiviert und wollen unbedingt spielen."

Dennoch habe sich der Verteidiger "nicht beirren lassen" und "sich durchgesetzt", so Zorc weiter. Bei Borussia Dortmund hat Dan-Axel Zagadou noch einen gültigen Vertrag bis Sommer 2022.

Wie lange er indes ausfällt, ist nicht sicher. Dortmund gab am Mittwoch bekannt, dass sich Zagadou im Training eine Außenbandverletzung im linken Knie zugezogen hat. Nach den derzeit vorherrschenden Überlegungen über einen möglichen Saison-Neustart hätte der Abwehrmann noch bis zum 21. Juni Zeit, um ein Comeback in dieser Spielzeit rechtzeitig zu schaffen.