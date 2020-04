Entscheidung fällt in Kürze: Milot Rashica vor Wechsel

dpa

Will den nächsten Schritt in seiner Karriere machen und Werder Bremen verlassen: Milot Rashica

Stürmer Milot Rashica treibt trotz der Corona-Krise und ihrer Auswirkungen auf den Transfermarkt seinen Weggang von Werder Bremen voran.

"Wir hatten Kontakte zu vielen Vereinen. Hoffentlich hat Milot in der nächsten Saison die Möglichkeit, in der Champions League zu spielen. Ich glaube, innerhalb von zwei bis drei Wochen werden wir eine Entscheidung treffen und alle werden sie verstehen", sagte Rashicas Berater Altin Lala im albanischen Fernsehen in der Sendung "Sporti në KTV".

Lala hatte noch am vergangenen Ostersonntag gegenüber "Sport1" betont, zurzeit stehe "alles still". Bis zum Saisonende wolle sich Rashica "voll und ganz auf das Unterfangen Klassenerhalt mit Werder Bremen konzentrieren".

Aufgrund einer Ausstiegsklausel in seinem bis zum 30. Juni 2022 gültigen Vertrag kann der 23 Jahre alte Nationalspieler des Kosovo die Bremer in diesem Sommer verlassen. Die Höhe der festgelegten Ablösesumme liegt Medienberichten zufolge bei 38 Millionen Euro.

Werder Bremen "war die richtige Mannschaft für Milot"

Der Fußball-Bundesligist ist aufgrund der Corona-Krise und seiner offensiven Transferpolitik im vergangenen Jahr auf Spielerverkäufe angewiesen. Rashica selbst möchte nach Angaben seines Beraters "den nächsten Schritt in seiner Karriere" machen.

Als Interessenten für den schnellen Angreifer wurden zuletzt Klubs wie RB Leipzig, Borussia Dortmund, der SSC Neapel und sogar der FC Liverpool gehandelt.

"Es gab einige sehr interessante Teams, die sich für Milot interessieren, die ständig in der Champions League spielen und für Milot geeignet sind", sagte der frühere Hannover-96-Profi Lala. "Werder war die richtige Mannschaft für Milot und es tut mir leid, dass der Verein dieses Jahr so in Schwierigkeiten ist. Ich denke aber, dass die Entwicklung von Milot noch nicht vorbei ist."