Fortuna Düsseldorf präsentiert Jubiläumstrikot

Fortuna Düsseldorf stellt ein Jubiläumstrikot vor

Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf hat seinen Fans ein Sondertrikot anlässlich des Jubiläums zum 125-jährigen Bestehen des Vereins präsentiert.

Laut einer Pressemitteilung soll das Jersey "die Entstehung und den Ursprung von Fortuna Düsseldorf" symbolisieren. Auf dem Wappen des komplett in weiß gehaltenen Trikots sind der Bergische Löwe sowie ein Turnerkreuz mit den vier F's "frisch, fromm, fröhlich, frei" zu sehen.

Der Düsseldorfer Turn- und Sportverein Fortuna wurde am 5. Mai 1895 gegründet. Zu den größten Erfolgen gehören die deutsche Meisterschaft 1933, die DFB-Pokalsiege 1979 und 1980 sowie die Teilnahme am Europapokal-Finale der Pokalsieger 1979 in Basel gegen den FC Barcelona (3:4 n.V.).

Mittlerweile spielen die Düsseldorfer ihre 28. Saison in der Bundesliga, die momentan wegen der Coronakrise unterbrochen ist, und belegen den 16. Tabellenplatz. Ob und wann das Sondertrikot auch im Ligabetrieb von den Profis getragen wird, hänge von der weiteren Entwicklung der Coronakrise ab, teilte der Klub mit.