Schnappt der FC Bayern dem BVB Meunier weg?

Federico Pestellini via www.imago-images.de

Thomas Meunier wird vom FC Bayern und vom BVB umworben

Seit Wochen wird Thomas Meunier von Paris Saint-Germain mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Doch auch der FC Bayern München soll die Fühler nach dem Rechtsverteidiger ausgestreckt haben.

Wie die englische Zeitung "Telegraph" berichtet, mischt der Rekordmeister genau wie der BVB im Poker um Meunier mit. Doch auch Tottenham Hotspur und der FC Chelsea sollen an einer Verpflichtung des Belgiers interessiert sein.

Dem Bericht zufolge bevorzugt Meunier allerdings einen Wechsel in die Bundesliga. Es könnte also zu einem Zweikampf zwischen dem BVB und dem FC Bayern kommen.

Meuniers Vertrag bei PSG läuft am Ende der Saison aus. Eine Verlängerung wird es wohl nicht geben. Der belgische Nationalspieler wäre also ablösefrei zu haben.

Zuletzt hatte sich Meunier selbst zu einem möglichen Wechsel geäußert. Der Klub, der ihn verpflichte, könne keine schlechte Investition tätigen, so Meunier im Gespräch mit dem Radiosender "RTBF".

"Ein ablösefreier Nationalspieler, der für die Nummer eins der FIFA-Weltrangliste spielt und 28 Jahre alt ist, kann kein schlechter Kauf sein. Selbst wenn ich Wundbrand bekommen sollte und mir das Bein abgeschnitten werden müsste", konkretisierte der Außenverteidiger seine Aussage selbstbewusst.

Vierjahresvertrag beim BVB?

Dass die Gerüchte um ein bevorstehendes Engagement in Dortmund für ein sehr negatives Echo der PSG-Fans gesorgt haben, kann der Belgier daher überhaupt nicht nachvollziehen.

"Alles, was über mich und Dortmund in den sozialen Medien kursiert, verstehe ich nicht: Ich habe auch viele Meldungen gesehen, die mich mit Inter oder Tottenham in Verbindung gebracht haben. Ich verstehe diesen Wahnsinn nicht", so Meunier, der auf Twitter und Instagram heftig kritisiert wurde.

Zuletzt enthüllte "Sport Bild", Meunier werde beim BVB eine Vierjahresvertrag unterzeichnen. Inklusive Gehalt und Handgeld soll die Verpflichtung die Dortmunder laut "ESPN" rund 50 Millionen Euro kosten.