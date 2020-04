Serdar verrät Missgeschick beim Home-Training

TEAM2 via www.imago-images.de

Suat Serdar will mit dem FC Schalke 04 nach der Corona-Pause wieder angreifen

Suat Serdar vom FC Schalke 04 hat die spielfreie Zeit genutzt, um eine hartnäckige Zehenverletzung auszukurieren. Beim Training in den eigenen vier Wänden lief anschließend aber nicht alles rund, wie der S04-Star nun verriet.

"Ich habe mir zu Hause ein kleines Fitnessstudio eingerichtet, in dem ich einige Stunden verbringe – auch mit dem Ball. Mal passe ich gegen die Wand, mal jongliere ich ein bisschen, teilweise auch auf der Terrasse. Mein Ballgefühl habe ich definitiv nicht verloren. Nur einmal wäre fast etwas passiert", erklärte Serdar auf der Schalker Homepage: "Beim Hochhalten auf der Terrasse war ich kurzzeitig abgelenkt, da hat sich der Ball aus dem vierten Stock verabschiedet."

Glücklicherweise blieb das kleine Missgeschick ohne Konsequenzen, es sei "nichts kaputtgegangen". Mittlerweile ist der 23-Jährige wieder "beschwerdefrei", mit der Verletzung am Fuß habe er "tatsächlich lange zu kämpfen" gehabt.

Löw meldet sich an Serdars Geburtstag

Nun bereitet sich der Mittelfeldspieler auf ein mögliches Comeback auf dem Rasen vor: "Wenn die Bundesliga wieder beginnt, bin ich auf jeden Fall voll da und bereit." Für die ausstehenden Spiele der Saison hat sich Serdar zudem einiges vorgenommen: "Ich möchte unbedingt die Zehn-Tore-Marke knacken." Bislang steht der ehemalige Mainzer bei sieben Toren in 18 Bundesliga-Spielen.

Darüber hinaus hat Suat Serdar mit der Schalker Mannschaft "ehrgeizige Ziele. Wir möchten gemeinsam zeigen, was in uns steckt". Als persönliches Ziel erklärte er die EM-Teilnahme im kommenden Jahr: "Voraussetzung dafür sind natürlich immer Topleistungen im Verein. Nur so kann man sich empfehlen."

Bundestrainer Joachim Löw habe nach der Bekanntgabe der EM-Verschiebung "starke Worte gefunden", so Serdar weiter: "Er meinte, dass wir nun noch mehr Zeit haben, um als Team zu wachsen. An meinem Geburtstag hat sich der Bundestrainer ebenfalls gemeldet. Darüber habe ich mich sehr gefreut."