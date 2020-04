Darum läuft Coutinho auf Krücken

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Den rechten Fuß dick bandagiert: Coutinho humpelt über das Trainingsgelände des FC Bayern

Seit gut zwei Wochen kann Ballzauberer Philippe Coutinho vom FC Bayern nicht mehr am Kleingruppen-Training des Bundesliga-Rekordmeisters teilnehmen, am Dienstag wurde der Brasilianer sogar mit Bandage am rechten Fuß und Krücken gesichtet. Wie schlimm ist die Verletzung der Leihgabe des FC Barcelona?

Nach Informationen von "Bild" laboriert der 27-Jährige schon länger an Knorpel-Problemen im rechten Knöchel und kann bereits seit mehr als zwei Wochen nur leichte, individuelle Trainingseinheiten absolvieren. Die meiste Zeit verbringe Coutinho allerdings bei den Bayern-Physios zur Behandlung seiner Verletzung.

Coutinho angeblich vor Wechsel auf die Insel

Erst kürzlich teilte der Ligaprimus mit, dass Mittelfeld-Ass Corentin Tolisso nach einer Fuß-OP länger ausfallen werde und erst in vier Wochen wieder mit dem Aufbautraining beginnen könnte.

Wie lange Coutinho mit seinem lädierten Fuß ausfällt, ist derweil unklar, genauso wie der Stand um angebliche Verhandlungen des Offensiv-Spielers mit Topklubs aus der Premier League. Jüngst vermeldeten spanische Medien, dass Coutinho im engen Kontakt mit dem FC Chelsea stehe.