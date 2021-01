Upamecano-Transfer zum FCB auf der Zielgeraden?

KH via www.imago-images.de

Wechselt Dayot Upamecano von RB Leipzig zum FC Bayern?

Trotz seiner Vertragsverlängerung bei RB Leipzig wird Dayot Upamecano immer wieder mit anderen Klubs in Verbindung gebracht. Der FC Bayern ist nur einer davon. So läuft der Poker um den Abwehrspieler:

FC Bayern: Transfer von Upamecano schon "weit vorangeschritten"?

Chelsea steigt in Upamecano-Poker ein

FC Bayern bei Upamecano in der Pole Position?

Matthäus legt FC Bayern Upamecano-Transfer nahe

Update 10.01.2021, 09:24 Uhr

Löst Dayot Upamecano ab Sommer die Abwehrprobleme des FC Bayern München? Vieles deutet derzeit darauf hin.

"Ich weiß, dass die Bayern mit dem Berater Kontakt hatten und die Gespräche offenbar schon weit vorangeschritten sind", erklärte "Sport1"-Experte Alfred Draxler am Wochenende im "Doppelpass". Zuvor hatte schon "The Athletic" den deutschen Rekordmeister beim Leipziger Verteidiger in der Pole Position gesehen.

Aus England hieß es zuletzt jedoch, dass den Münchnern Konkurrenz droht. Laut "Daily Mail" will auch der FC Chelsea im Poker um den 22-jährigen Franzosen ein Wörtchen mitreden. Auch "Sport1" berichtet, dass sich die Verantwortlichen des Klubs von Timo Werner und Kai Havertz "mächtig ins Zeug legen", um Upamecano von einem Wechsel zu überzeugen.

Update 10.01.2021, 10:21 Uhr

Dayot Upamecano von RB Leipzig wurde in den vergangenen Wochen immer wieder beim FC Bayern gehandelt. Doch den Münchnern droht namhafte Konkurrenz.

Laut "Daily Mail" ist der FC Chelsea in den Poker um den Innenverteidiger eingestiegen. Auch Manchester United, dem FC Liverpool, Real Madrid und dem FC Barcelona wird Interesse nachgesagt.

Im Sommer kann Upamecano RB Leipzig für eine festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 42 Millionen Euro verlassen.

Update 07.01.2021, 13:59 Uhr

Dayot Upamecano wurde in den vergangenen Wochen immer wieder beim FC Bayern gehandelt. Auch Ex-Kommentator Marcel Reif geht von einem Wechsel des Innenverteidigers aus.

"Upamecano wird im nächsten Sommer zu Bayern gehen", prophezeite der 71-Jährige bei "Bild": "Da bin ich mir ziemlich sicher."

Reif geht davon aus, dass David Alaba und Jérôme Boateng den Verein verlassen werden. "Upamecano ist die eindeutigste Wahl", argumentierte der ehemalige Reporter weiter. Ob die Verantwortlichen des FC Bayern eine ähnliche Sichtweise haben, bleibt jedoch abzuwarten.

Update 14.12.2020, 10:12 Uhr

Der Wechsel von Dayot Upamecano zum FC Bayern rückt womöglich näher: Informationen von "The Athletic" zufolge ist der deutsche Rekordmeister beim Abwehrspieler von RB Leipzig aktuell in der Pole Position, was eine Verpflichtung im kommenden Sommer angeht.

Demnach sei das Interesse von Manchester United an Upamecano zuletzt abgekühlt. Beide Klubs sollen zuletzt die wahrscheinlichsten Wechselziele des Franzosen gewesen sein.

Es ist laut dem Bericht allerdings nicht ausgeschlossen, dass sich zeitnah noch weitere Schwergewichte um Upamecano bemühen und dem FC Bayern Konkurrenz machen.

Update 07.12.2020, 21:17 Uhr

Im Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig (3:3) überzeugte Innenverteidiger Dayot Upamecano mit einer starken Leistung im direkten Duell gegen Bayerns Superstar Robert Lewandowski. Diese Performance sei ein weiteres Empfehlungsschreiben des 22-Jährigen an alle potenziellen Interessenten gewesen. Vor allem an den FC Bayern selbst.

Diese sollen ohnehin bereits ernsthaftes Interesse am Franzosen haben, der bei RB Leipzig in hoher Schlagzahl Spieler auf internationalem Top-Niveau abliefert. Ex-Weltfußballer Lothar Matthäus sieht den Abwehrmann künftig bei den Münchnern spielen. "Sollte es dabei bleiben, dass Jérôme Boateng nicht in München verlängert und David Alaba einen anderen Top-Klub findet, dann wäre Upamecano für mich eine mehr als sinnvolle Verstärkung für Bayerns Innenverteidigung", so Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne.

Für den langjährigen Bayern-Spieler steht fest: "Er wird noch besser werden, als er schon ist und mit 22 stehen ihm zehn Top-Jahre bevor. Er ist für circa 50 Millionen festgeschriebener Ablöse im Sommer zu haben, halb Europa jagt ihn und wenn er von RB zu Bayern ginge, hätten sie in München in meinen Augen ein gutes Geschäft gemacht."

Update 18.11.2020, 7:55 Uhr

Der FC Bayern würde seine Abwehr zur kommenden Saison gerne mit Dayot Upamecano aufrüsten. Gespräche mit dem Management des 22-Jährigen laufen "Sport Bild" zufolge schon. Der Abwehrspieler soll sich außerdem eine Zukunft in München vorstellen können, der Weg zu einem Wechsel wäre entsprechend bereitet.

Das große Aber: Da der deutsche Rekordmeister immer noch keine Klarheit in Sachen David Alaba hat, zögern die München noch, die 45 Millionen Euro Ablöse für den Leipziger auf den Tisch zu legen. Erst wenn der Abgang von Alaba feststeht, würde der FC Bayern einen Upamecano-Deal forcieren, heißt es.

Zu viel Zeit dürfen sich die Münchner allerdings nicht lassen, denn mit dem FC Liverpool und den beiden Klubs aus Manchester gibt es namhafte und zahlungskräftige Konkurrenz, die schon in der jetzt anstehenden Winter-Transferperiode ein Angebot abgeben könnte. In diesem Fall könnte der FCB im Poker um Upamecano leer ausgehen.

Update 16.11.2020, 07:32 Uhr

Nachdem die "Bild" enthüllt hat, dass der FC Bayern München den im Sommer 2021 auslaufenden Vertrag mit Jérôme Boateng nicht verlängern wird, mehrten sich die Gerüchte, der deutsche Rekordmeister werde in den Poker um Dayot Upamecano von RB Leipzig einsteigen. Der "kicker" will nun erfahren haben, welche Summe für den 22-jährigen Franzosen fällig wird.

Dem Fachmagazin zufolge beinhaltet der Vertrag des Innenverteidigers eine fixe Ablöse in Höhe von 45 Millionen Euro. Selbst für den FC Bayern in Zeiten der Corona-Pandemie eine nicht geringe Summe.

Upamecano verlängerte sein Arbeitspapier in Leipzig erst Ende Juli 2020 bis zum Sommer 2023. Damals berichtete der "kicker", dass man die fixe Ablöse von 60 auf 42 Millionen Euro gesenkt habe, um den Nationalspieler von einem Verbleib zu überzeugen.

Update 13.11.2020, 08:28 Uhr

Der FC Bayern ist offenbar nicht der einzige Interessent für Dayot Upamecano. Neben dem amtierenden Triple-Sieger plant der FC Liverpool ebenfalls eine Verpflichtung des 22-Jährigen. Das berichtet "The Athletic".

So strebte der Klub von Trainer Jürgen Klopp den Transfer eigentlich für den kommenden Sommer an. Aufgrund der Verletzungen der beiden Leistungsträger Joe Gomez und Virgil van Dijk könnten die Reds nun aber schon im Januar Ernst machen. Die mögliche Ablösesumme soll sich auf umgerechnet rund 45 Millionen Euro belaufen.

Darüber hinaus denkt der FC Liverpool über Ben White von Ligakonkurrent Brighton & Hove Albion nach. Schalke-Profi Ozan Kabak wurde zuletzt ebenfalls mit dem englischen Meister in Verbindung gebracht.

Update 12.11.2020, 14:04 Uhr

Der FC Bayern und Jérôme Boateng gehen laut der "Bild" im kommenden Sommer getrennte Wege. Als Nachfolger für den Weltmeister von 2014 soll der deutsche Rekordmeister Dayot Upamecano auserkoren haben.

Überraschend kommt diese Behauptung allerdings nicht. Upamecano wurde in der Vergangenheit immer wieder als potenzielle Verstärkung beim deutschen Rekordmeister gehandelt.

Der "kicker" berichtete im August 2020 sogar, dass der Innenverteidiger bereits 2015 die Fühler nach dem Nationalspieler ausgestreckt hatte.

Update 28.10.2020, 11:14 Uhr

Die starken Leistungen in der Champions League von Dayot Upamecano haben offenbar das Interesse des englischen Traditionsklubs Manchester United geweckt. Sicher ist ein Verbleib des Abwehrspielers trotz seines Vertrags bis 2023 nicht.

Nach einem Bericht der "Times" will Trainer Ole Gunnar Solskjaer seine Defensive mit dem Verteidiger von RB Leipzig verstärken. Demnach denken die Red Devils darüber nach, die angeblich zwischen 40 und 50 Millionen Euro liegende Ausstiegsklausel im kommenden Jahr zu aktivieren.

Vor dem anstehenden Aufeinandertreffen beider Klubs in der Champions League hatte der ManUnited-Manager den 1,86-Meter-Mann auch öffentlich gelobt: "Er ist ein sehr guter Spieler, den wir morgen aus nächster Nähe sehen können."

Der 21-jährige Nationalspieler Frankreichs hatte seinen Vertrag beim sächsischen Bundesligisten allerdings erst kürzlich bis 2023 verlängert. RB-Boss Oliver Mintzlaff hatte im September einen Abgang von Upamecano zwar nicht gänzlich ausgeschlossen, generelle Verhandlungsbereitschaft aber nur bei einem "völlig unmoralischen Angebot" signalisiert. Der Preis dürfte damit deutlich über der Klausel liegen.

Update 17.08.2020, 10:14 Uhr

2020/21 wird Dayot Upamecano noch für RB Leipzig kicken, dann dürften die Top-Klubs wieder Schlange stehen, um den französischen Verteidiger in ihre Reihen zu locken. Auch der FC Bayern wird im Sommer 2021 wieder einen Angriff starten. Das will "Sky" erfahren haben.

Die Verlängerung bei RB Leipzig bis 2023 werde einem Wechsel zum deutschen Rekordmeister nach der Saison 2020/21 nicht im Weg stehen, heißt es in einem Bericht des TV-Senders. Zwar sei auch der FC Arsenal interessiert, Upamecano werde aber den FC Bayern "noch stärker machen".

Update 30.07.2020, 21:06 Uhr

Laut "Bild" ist die Tinte unter dem neuen Vertrag von Dayot Upamecano bei RB Leipzig bereits trocken.

Die kolportierten Rahmendaten: Der Franzose ist nun bis 2023 statt nur noch bis 2021 an die Sachsen gebunden. Er kann den Verein aber dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von bis zu 50 Millionen Euro verlassen - sicherlich allerdings frühestens im kommenden Sommer.

Dann könnten also auch die Gerüchte um ein Interesse des FC Bayern am 21-Jährigen wieder Fahrt aufnehmen.

Update 27.07.2020, 08:43 Uhr:

Nachdem sich zuletzt andeutete, dass Dayot Upamecanos Wechsel zum FC Bayern wohl geplatzt ist und der Abwehrspieler stattdessen seinen Vertrag bei RB Leipzig verlängern wird, sind nun auch die Gründe bekannt:

Laut "fußballtransfers.com" war die Ablöseforderung der RB-Verantwortlichen deutlich zu hoch für den Geschmack des deutschen Serienmeisters, der stattdessen lieber den jungen Tanguy Nianzou ablösefrei von Paris Saint-Germain verpflichtete.

Da hatte es auch keine Bewandtnis mehr, dass Upamecano und die Münchner schon sehr weit fortgeschritten gewesen sein sollen in den Verhandlungen.

Nun also wird RB Leipzig den 21-Jährigen über 2021 hinaus binden und mit einer Ausstiegsklausel versehen.

Update 26.07.2020, 22:31 Uhr

Lange war es ruhig um Dayot Upamecano und seinen möglichen Wechsel zum FC Bayern. Jetzt ist dieser wohl endgültig vom Tisch.

Nach Informationen des "Sportbuzzer" hat sich der Innenverteidiger für einen Verbleib bei RB Leipzig entschieden, verbunden mit einer Vertragsverlängerung.

Womöglich, so heißt es in dem Bericht weiter, sei die entsprechende Vereinbarung sogar bereits unterschrieben.

Update 14.06.2020, 12:05 Uhr

Nachdem es nicht zuletzt wegen des vermeintlichen Wechsels von Timo Werner zum FC Chelsea etwas stiller um den zweiten heiß umworbenen Leipzig-Star geworden ist, nehmen die Gerüchte über Dayot Upamecanos Zukunft bei einem europäischen Spitzenklub wieder Fahrt auf.

Wie "Tuttosport" berichtet, soll der FC Arsenal unter anderem Manchester United, den FC Bayern und AC Mailand im Poker um den französischen Verteidiger ausgestochen haben. Demnach sollen sich die Gunners mit RB bereits über die Ablösemodalitäten über den 21-jährigen Youngster einig sein, sollte dieser sein bis 2021 gültiges Arbeitspapier bei den Sachsen nicht vorzeitig verlängern wollen.

Über eine Ablösesumme wird in dem Bericht nicht spekuliert, allerdings gilt es als unwahrscheinlich, dass Arsenal zu Zeiten der Corona-Krise die zuletzt kolportierten 58 Millionen Euro für Upamecano auf den Tisch legen wird.

Update 04.06.2020, 09:36 Uhr

Der FC Bayern München ist weiterhin sehr an Dayot Upamecano von RB Leipzig interessiert. Nach einem jüngsten Bericht von "fussballtransfers.com" soll der deutsche Rekordmeister in den Verhandlungen mit dem Innenverteidiger bereits "weit fortgeschritten" sein.

Noch ungeklärt ist wohl die Frage nach der Höhe der Ablösesumme, die der FC Bayern für den 21-Jährigen auf den Tisch legen müsste. Die Ausstiegsklausel soll bei 58 Millionen Euro liegen. Zu viel für die Münchner, die den Franzosen perspektivisch als Nachfolger von Jérôme Boateng einplanen würden.

Upamecano besitzt noch Vertrag bis 2021 bei RB Leipzig. Die Sachsen selbst hoffen laut "kicker" noch immer auf eine Vertragsverlängerung.

Update, 12.05.2020, 15:28 Uhr

Neben dem FC Bayern soll auch der FC Barcelona ein Auge auf Dayot Upamecano von RB Leipzig geworfen haben, die Katalanen sollen nun ein sehr interessantes Angebot planen.

Um die fixe Ablöse in Höhe von 60 Millionen Euro zu drücken, plant Barca angeblich den derzeit an den FC Schalke 04 verliehenen Verteidiger Jean-Clair Todibo als Verhandlungsmasse einzusetzen. Das berichtet "Don Balon".

Demnach hofft der FC Barcelona, dass RB Leipzig Interesse an Todibo zeigt und Upamecano für 30 Millionen Euro ziehen lässt.

Update, 10.05.2020, 15:51 Uhr

Geht es nach Upamecanos Berater Volker Struth, dann wird ein Wechsel seines Schützlings in diesem Sommer wohl eher nicht über die Bühne gehen.

"Ich glaube nicht an große Transfers. Ich denke, Upamecano ist ein Spieler für einen großen Transfer. Dann ist die Aussage doch eigentlich getan", sagte Struth am Sonntag bei "Sport1".

Somit steigt die Wahrscheinlichkeit eines Verbleibs bei RB Leipzig, die Agent Struth explizit als "eine Möglichkeit" bezeichnete.

Diese Informationen bestätigte das Portal "Fußball Transfers", das allerdings auch von einer grundsätzlichen Einigung zwischen Upamecano und dem FC Bayern berichtete.

Update, 06.05.2020, 11:47 Uhr

Der FC Bayern München hat die Fühler angeblich nach Dayot Upamecano von RB Leipzig ausgestreckt. Nun hat sich der Innenverteidiger offenbar für seinen nächsten Karriereschritt entschieden und will laut "fussballtransfer.com" ausschließlich nach München wechseln.

Dem deutschen Rekordmeister spiele in die Karten, dass es bereits viele französische Spieler beim FC Bayern gibt. Upamecano würde also auf seine Landsmänner Benjamin Pavard, Lucas Herández, Corentin Tolisso, Kingsley Coman und Mickael Cuisance treffen.

Ein Wechsel in diesem Sommer ist aktuell allerdings unwahrscheinlich. Vielmehr strebt RB eine Verlängerung um ein Jahr mit einer Verdopplung der Bezüge an. Die Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro bliebe in dem Fall bestehen, heißt es in dem Bericht.

Update, 06.05.2020, 08:17 Uhr

Der Vertrag von Dayot Upamecano bei RB Leipzig läuft noch bis 2021. Um einen ablösefreien Abgang im nächsten Jahr zu vermeiden, müssen die Sachsen den Innenverteidiger entweder verkaufen oder das Arbeitspapier des 21-Jährigen verlängern.

Da sich eine Verlängerung bislang schwierig gestaltet, ist RB laut "Sport Bild" dazu bereit, Upamecano für 40 Millionen Euro ziehen zu lassen. Eigentlich besitzt der Franzose eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro. Doch angesichts der Corona-Pandemie befürchten die Leipziger, keinen Abnehmer zu finden, so das Sportmagazin.

Update, 01.05.2020, 14:49 Uhr

Ob sich die Gerüchte um eine Vertragsverlängerung bei RB Leipzig bewahrheiten oder es Dayot Upamecano doch zu einem anderen Klub, beispielsweise dem FC Bayern, zieht, ist weiterhin offen.

Klar ist: Die Sachsen werden mit dem französischen Innenverteidiger nicht ohne neues Arbeitspapier in die kommende Saison gehen, sondern diesen im Zweifel verkaufen. Das bestätigte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff in einer Videkonferenz.

"Für uns ist es ein Nogo, dass Leistungsträger ablösefrei vom Hof gehen. Das war bei Timo Werner der Fall und wird bei Dayot Upamecano auch so sein. Ich habe das Wirtschaftliche im Blick", so Mintzlaff.

Update, 29.04.2020, 16:33 Uhr

Damit hätten wohl die Wenigsten gerechnet: Laut "Sky" steht im Poker um Dayot Upamecano eine sensationelle Kehrtwende bevor.

Demnach wird der Franzose seinen Vertrag bei RB Leipzig in Kürze verlängern - allerdings nur um ein Jahr. Im Sommer 2021 soll der 21-Jährige dann mit Hilfe einer runderneuerten Ausstiegsklausel wechseln können. Wie viel Geld mögliche Abnehmer auf den Tisch legen müssten, ließ "Sky" offen.

Upamecano sei "überzeugt, dass er die nächsten Entwicklungsschritte weiter bei RB machen kann" und "ein Wechsel vielleicht doch noch ein bisschen zu früh käme", so der Pay-TV-Sender.

Auch der "kicker" nennt eine längere Zusammenarbeit neuerdings wieder als vorstellbare Option. Ein Transfer für die festgeschriebenen 60 Millionen Euro sei unwahrscheinlich, schreibt das Fachmagazin.

Update, 28.04.2020, 07:53 Uhr

Die Situation von Dayot Upamecano soll bei RB Leipzig aktuell für "Zoff" sorgen. Das will die "Bild" erfahren haben.

Demnach soll sich der Franzose, dessen Vertrag bei den Sachsen im Sommer 2021 ausläuft, mit dem FC Bayern über einen Wechsel einig sein, der deutsche Rekordmeister will die festgeschriebene Ablöse in Höhe von 60 Millionen Euro aber drücken.

Upamecano und seine Berater sollen RB daher die Pistole auf die Brust setzen. Die Drohung: Entweder lässt man den Innenverteidiger 2020 für weniger ziehen oder Upamecano geht im kommenden Sommer ablösefrei. Leipzig ist jedoch nicht gewillt, der Forderung nachzugeben.

Update, 22.04.2020, 18:05 Uhr

RB Leipzig befindet sich laut eigener Aussage mit Dayot Upamecano (Vertrag bis 2021) in guten Gesprächen. Dennoch halten sich die Gerüchte hartnäckig, nach denen der französische Abwehrspieler im Sommer zum FC Bayern wechselt, um dort die Innenverteidigung zu verstärken.

Laut "fussballtransfers" sollen die Münchner in Sachen Upamecano sogar schon "sehr weit" sein. Dem Bericht zufolge könne sich der 21-Jährige nach Gesprächen mit den französischen Bayern-Profis Benjamin Pavard, Kinsgley Coman, Lucas Hernández und U21-Nationalmannschafts-Teamkollege Michael Cuisance einen Wechsel in die bayrische Landeshauptstadt "sehr gut vorstellen".

Wegen der Coronavirus-Krise sollen die Upamecano-Berater derzeit damit beschäftigt sein, die per Ausstiegsklausel festgeschriebene Ablöse (60 Mio. Euro) für den Verteidiger gegenüber dem RB-Management deutlich zu reduzieren, um einen Transfer zum FC Bayern in die Wege zu leiten.

Update, 10.04.2020, 19:10 Uhr

Der Nächste, bitte! Nachdem neben dem FC Bayern im Werben um Dayot Upamecano bereits u.a. Tottenham, Arsenal, Manchester City, dem FC Barcelona sowie AC Milan in den Transferpoker um den jungen Franzosen eingestiegen sein sollen, gesellt sich nun laut "Mirror" ein weiteres Schwergewicht des europäischen Spitzenfußballs dazu. Real Madrid soll demnach ebenfalls die Fühler nach dem Verteidiger ausgestreckt haben.

Angeblich sind sowohl Nacho als auch Sommer-Neuzugang Eder Militao bei Real-Coach Zinédine Zidane in Ungnade gefallen. Der Trainer wolle seinen jungen Landsmann als Backup und Nachfolger für das derzeit gesetzte Verteidiger-Pärchen Ramos/Varane aufbauen.

Im Widerspruch dazu steht ein Bericht von "don balon": Das spanische Portal berichtet über vier Bundesliga-Spieler, die es Real-Boss Florentino Pérez angetan haben soll. Doch statt an Upamecano soll Perez viel mehr an dessen Verteidiger-Teamkollegen Ibrahima Konaté sowie Dan-Axel Zagadou vom BVB Gefallen gefunden haben.

Update, 06.04.2020, 09:48 Uhr

Der "kicker" berichtet mittlerweile von einem möglichen Umdenken bei Upamecano. Bis vor wenigen Wochen waren die RB-Bosse davon ausgegangen, dass der Franzose nach der Saison das Weite sucht. In seinem 2021 auslaufenden Vertrag ist eine festgeschriebene Ablöse von 60 Millionen Euro verankert.

Durch die finanziellen Einbußen aller Profi-Klubs im Zuge der Coronakrise steht dem internationalen Transfermarkt allerdings eine Zäsur bevor. Das weiß auch Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche. "Solche Summen sind zumindest in diesem Sommer eher unwahrscheinlich, das muss man ehrlicherweise so sagen", sagte der 39-Jährige dem "kicker".

Heißt: RB muss entscheiden, ob Upamecano auch für weniger Geld abgegeben werden würde oder noch ein Jahr bleibt und dann ablösefrei geht. Beide Szenarien gefallen den Verantwortlichen aber nicht. Insgeheim hoffen sie, ihren Top-Verteidiger doch noch von einer Verlängerung überzeugen zu können.

Update, 25.03.2020, 09:55 Uhr

Laut "Sport Bild" drängen die Berater von Dayot Upamecano auf einen Abgang von RB Leipzig nach der laufenden Saison.

Womöglich müssen die Sachsen den umworbenen Profi dann sogar für weniger als die festgeschriebene Ablösesumme von 60 Millionen Euro ziehen lassen. Hintergrund: Upamecanos Vertrag läuft nur noch bis 2021.

Nur im kommenden Sommer könnte RB also überhaupt noch eine Ablöse für den Abwehrspieler einstreichen.

In den Verhandlungen mit den Leipziger Verantwortlichen könnte das Upamecano-Lager diese Tatsache als Druckmittel benutzen, heißt es.

Update, 22.03, 09:05 Uhr

Neben dem FC Arsenal und dem FC Barcelona steigt mit dem AC Milan angeblich ein weiteres internationales Schwergewicht in den Poker um Dayot Upamecano ein.

Nach Informationen von "Mundo Deportivo" hat Milans Chef-Scout Geoffrey Moncada den Leistungsträger von RB Leipzig bereits seit Monaten auf dem Zettel.

Zuletzt habe Sportdirektor Massimiliano Mirabelli zudem Kontakt zu Upamecano aufgenommen, um ihn von einem Wechsel zu den Rossoneri zu überzeugen.

FC Bayern bereits in Kontakt mit Upamecanos Management?

Update, 14.02., 12:11 Uhr

Dass der FC Bayern an Dayot Upamecano von RB Leipzig interessiert ist, ist ein offenes Geheimnis. Aber passt der junge Franzose überhaupt zum Rekordmeister? Ein klares Ja kommt von zwei Experten.

"Upamecano ist ein super Spieler, körperlich sehr stark, unglaublich schnell, was heute gewünscht ist. Und er kann noch viel mehr", schwärmte der ehemalige Bayern-Star Thomas Helmer im Gespräch mit der "AZ". "Er würde zum FC Bayern passen."

Ins selbe Horn stieß Thomas Letsch, der Upamecano einst als Nachwuchschef von RB Salzburg unter seinen Fittichen hatte, gegenüber "Bild": "Für Upamecano gibt es keine Grenzen. Er kann den Sprung zu einem absoluten Top-Klub schaffen. Er würde sich auch beim FC Bayern durchsetzen."

Update, 10.02., 07:45 Uhr

Der FC Bayern soll inzwischen offiziell beim Management Upamecanos wegen eines Wechsels zur kommenden Saison angefragt haben, wie "Bild" berichtet. Laut "France Football" besitzt die Verpflichtung des Noch-Leipzigers für die Bayern-Verantwortlichen "Priorität".

Der vertraglich nur noch bis 2021 gebundene Profi könnte RB im Sommer verlassen. Seine Ausstiegsklausel liegt dann angeblich bei 60 Millionen Euro.

Bereits im Januar hatte "Sky" vermeldet, der FC Bayern habe Upamecano auf dem Zettel. Wie "Sport Bild" berichtet, sei der Innenverteidiger bereits bei seinem Wechsel 2016 von Red Bull Salzburg nach Leipzig ein Thema in München gewesen. Dass sich der Klub damals gegen eine Verpflichtung entschied, werde intern im Rückblick als "falsche Entscheidung" bewertet, heißt es.