18. Saisontor von Billa bei Hoffenheim-Sieg

Nicole Billa (rechts) traf im zweiten Spiel in Folge vom Elfmeterpunkt

Nicole Billa hat am Samstag ihr 18. Saisontor in der deutschen Frauen-Bundesliga erzielt. Österreichs Fußballerin des Jahres 2019 traf beim 4:0-Heimsieg von TSG Hoffenheim gegen den 1. FFC Frankfurt per Elfmeter zum 2:0 (28.). Billa liegt in der Torschützenliste damit weiter auf Rang zwei hinter Pernille Harder (26) von Wolfsburg.

>> Spielbericht: TSG Hoffenheim 1899 gegen 1. FFC Frankfurt

Hoffenheim knapp hinter den Bayern

Hoffenheim hat damit vor der letzten Runde nur noch zwei Punkte Rückstand auf den Tabellenzweiten Bayern München von Carina Wenninger, der gegen den als Meister feststehenden VfL Wolfsburg 0:0 spielte.

