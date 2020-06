Real plant Bale-Tausch mit Chelsea - Bayern interessiert?

Daisuke Nakashima via www.imago-images.de

Gareth Bale soll weiterhin ein Thema beim FC Bayern sein

Die Gerüchte über einen Transfer von Gareth Bale von Real Madrid reißen nicht ab. Schon 2018 wurde über einen Abschied des Walisers aus Spanien berichtet. Damals wie heute im Gespräch: der FC Bayern.

Es gilt als offenes Geheimnis, dass Real Madrid den Waliser Gareth Bale gerne von der Gehaltsliste bekommen möchte. Auch deshalb ranken sich um einen möglichen Transfer schon seit Jahren zahlreiche Gerüchte.

"Don Balon" orakelt nun von einer neuen Idee der Königlichen, wie sie den 30-Jährigen endlich loswerden könnten.

Demnach könnte Bale im Sommer zurück nach England wechseln, und zwar zum FC Chelsea. Hintergrund des möglichen Deals: Real ist schon länger an Weltmeister N’Golo Kanté interessiert. Der Franzose könnte in einem Tauschgeschäft im Gegenzug in die spanische Hauptstadt wechseln.

Mit dem FC Bayern soll allerdings noch ein weiterer zahlungskräftiger Klub über eine Verpflichtung von Bale nachdenken. Auch diese Gerüchte sind nicht neu. Der Rekordmeister wurde in der Vergangenheit immer wieder mit dem schussstarken Waliser in Verbindung gebracht. Viel mehr als lose Spekulationen waren dies jedoch zu keiner Zeit.