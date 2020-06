Braunschweig verdrängt Bayern von Platz 1

Jan Huebner/Taeger via www.imago-images.de

Eintracht Braunschweig hat die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga übernommen.

Die Niedersachsen setzten sich am Dienstagabend zum Auftakt des 35. Spieltages glücklich mit 2:1 (2:0) beim abstiegsbedrohten Chemnitzer FC durch.

Mit 61 Punkten verdrängen die Braunschweiger die zweite Mannschaft des FC Bayern München von der Spitze.

Die Reserve des Rekordmeisters könnte am Mittwoch nachziehen, wäre allerdings ohnehin nicht aufstiegsberechtigt.

In Chemnitz brachte Steffen Nkansah die Eintracht per Kopf in Führung (8. Minute). Noch vor der Pause erhöhte Merveille Biankadi auf 2:0 (37.).

Obwohl die Hausherren in der zweiten Halbzeit dominierten, gelang Niklas Hoheneder nur noch der Anschlusstreffer (69.).

Somit ist Braunschweig seit dem Neustart ungeschlagen. Der CFC hat indes drei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.

Dank eines 2:1 (1:1)-Siegs bleiben die Würzburger Kickers an den Braunschweigern dran. Dabei drehten die Unterfranken im Duell beim KFC Uerdingen einen Rückstand. In Überzahl gelang Luca Pfeiffer der Siegtreffer (88.).

Zuvor war bei den Krefeldern Jean-Manuel Mbom mit Gelb-Rot vom Platz gestellt worden (53.).

Während die zwölftplatzierten Uerdingener seit sieben Spielen sieglos sind, klettern die Kickers mit 60 Punkten zumindest vorübergehend auf den zweiten Platz.