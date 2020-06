Schalke-Keeper Schubert zeigt Selbstkritik

Anke Waelischmiller/SVEN SIMON

Markus Schubert absolvierte neun Saisonspiele für den FC Schalke

Einer der vielen Gründe, warum der FC Schalke 04 derzeit die längste Sieglos-Phase seiner Bundesliga-Geschichte durchläuft, ist zwischen den Pfosten zu finden.

Sowohl Ex-Kapitän und Bald-Bayern-Spieler Alexander Nübel als auch U21-Nationalkeeper Markus Schubert leisteten sich wiederholt kleinere und größere Unsicherheiten, verliehen dem Schalker Defensivspiel letztlich nicht die dringend benötigte Stabilität.

Der zwischenzeitlich zum Stammkeeper beförderte Schubert nimmt seit Ende Mai wieder auf der Ersatzbank Platz. Auch er konnte die Erwartungshaltung von Cheftrainer David Wagner nicht erfüllen. Ein Umstand, mit dem der 22-Jährige sehr selbstkritisch umgeht.

"Mir ist es nicht immer gelungen, mein volles Potenzial auszuschöpfen und meinem eigenen Anspruch gerecht zu werden … Die Gründe dafür muss ich aber ganz klar bei mir selbst suchen", so der junge Torwart im Gespräch mit der "Sport Bild".

Schubert gab zu, sich auch selbst "viel zu viel Druck gemacht" zu haben. "Wenn ich mir meine Spiele heute anschaue, wird mir das immer deutlicher."

Schubert: "Ich schaue nur auf mich"

An seinem sportlichen Ehrgeiz hat die sowohl für ihn persönlich als auch mannschaftlich enttäuschend verlaufene Spielzeit 2019/2020 aber nichts geändert. Schubert träumt auch weiterhin davon, langfristig Stammtorhüter bei den Königsblauen zu werden. Welcher Konkurrenz sich der gebürtige Freiberger dabei erwehren muss, ist ihm dabei nach eigener Aussage egal.

"Es spielt für mich in erster Linie keine Rolle, ob ein neuer Torwart kommt: Ich schaue nur auf mich. Mein Ziel ist es, in der nächsten Saison die Nummer eins auf Schalke zu sein. Dafür werde ich kämpfen", versprach Schubert, der in den letzten Monaten insgesamt viermal zwischen Bank und Rasen rotierte.

Der Schlussmann wolle in der bevorstehenden Vorbereitung vor allem "körperlich noch einmal etwas draufpacken und in der neuen Saison wieder angreifen".