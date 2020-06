Pikant: Klamme Schalker wollten Tönnies erneut anpumpen

Revierfoto via www.imago-images.de

Die Proteste der Schalke-Fans gegen Clemens Tönnies nehmen zu

Beim FC Schalke 04 steht der Aufsichtsratsvorsitzende Clemens Tönnies massiv unter Druck. Die Rolle des Fleischfabrikanten im Zuge des Corona-Ausbruchs in seinem Betrieb in Rheda-Wiedenbrück erhitzt die Gemüter, täglich werden neue Wut-Plakate der Fans in Gelsenkirchen gesichtet. Umso pikanter ist da eine Enthüllung der "kicker"-Redaktion.

Wie das Fachblatt berichtet, dachte die Vereinsführung bis vor Kurzem darüber nach, Tönnies - nicht zum ersten Mal - anzupumpen, um die dramatisch zugespitzte wirtschaftliche Schieflage in den Griff zu bekommen.

Hintergrund: Der 64-Jährige hat seinem Herzensklub bereits mehrfach mit (gut verzinsten) Millionen-Darlehen geholfen, wenn es brenzlig wurde. Nun, da die Coronakrise den Verein zusätzlich belastet, sollte Tönnies erneut einspringen und den mit 197 Millionen Euro verschuldeten Verein aus seiner Notlage befreien.

Laut "kicker" nahmen die Verantwortlichen nun aber "mit Blick auf die aktuellen Ereignisse rasch wieder Abstand" von dieser Idee.

Bei der Anhängerschaft wäre eine neuerliche Unterstützung durch Tönnies zweifellos schlecht angekommen. In den vergangenen Tagen wurden Banner mit Aussagen wie "Kein Kumpel, kein Malocher - Tönnies raus" und "Leitbild leben - statt Werte schlachten" im Umfeld des Stadions aufgehängt.

Viele Fans sehen Tönnies bereits seit dem Rassismus-Eklat im Vorjahr extrem kritisch. Der Corona-Skandal hat für sie nun das Fass zum Überlaufen gebracht.

Endzeitstimmung beim FC Schalke

Auf Schalke herrscht aufgrund der tiefen sportlichen Krise ohnehin Endzeitstimmung. Die desolaten Auftritte der Profi-Mannschaft in der Rückrunde haben deutliche Spuren hinterlassen.

Zuletzt gewannen die Königsblauen am 18. Spieltag gegen Gladbach, seither wartet das Team auf ein Erfolgserlebnis. Am Wochenende tritt S04 zum Saisonabschluss beim SC Freiburg an.