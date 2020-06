BVB hält an Favre fest - Zorc verrät Pläne mit Moukoko

TimGroothuis

Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund wird mit Trainer Lucien Favre in die neue Spielzeit gehen. Das bestätigte Sportdirektor Michael Zorc am Donnerstag auf der Pressekonferenz.

"Wir gehen in dieser Konstellation in die neue Saison. Wir wollen da angreifen", sagte Zorc vor dem Saisonfinale am Samstag (15:30 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim.

Favre besitzt beim BVB noch einen Vertrag bis Juni 2021. In seinen ersten zwei Jahren in Dortmund blieb der Schweizer ohne Titel, führte sein Team aber zweimal zur Vizemeisterschaft hinter Bayern München. "Wenn Bayern München über 80 Punkte macht, dann wird es für uns und jede andere Mannschaft in Deutschland schwer, davor zu landen", sagte Zorc. In der vergangenen Saison holten die Münchner 78 Punkte, nach 33 Spieltagen in dieser Spielzeit haben sie 79 Zähler auf dem Konto.

Zorc, der seinen Vertrag am Mittwoch bis 2022 verlängert hatte, schloss eine Zusammenarbeit mit Favre über 2021 hinaus nicht aus: "Wir haben intern ein großes Vertrauensverhältnis und werden die Gespräche zu gegebener Zeit führen."

So geht es für Hakimi und Götze weiter

Gespräche führt der BVB dieser Tage zudem mit Real Madrid und Außenbahnspieler Achraf Hakimi, dessen Leihvertrag nur noch bis Ende Juni Gültigkeit hat.

"Wie Sie auch wissen, haben wir schon das Interesse, dass wir vielleicht noch einmal auf der Zeitschiene eine Lösung mit Real und Achraf hinbekommen", führte Zorc aus. Eine Verabschiedung im letzten Saisonspiel wird es daher nicht geben. Möglich wäre also etwa eine erneute Ausleihe des Marokkaners.

Offiziell verabschiedet wird hingegen Mario Götze, dessen Vertrag nicht verlängert wird. Ein abschließendes Urteil über Götzes zweite Zeit beim BVB fiel dem Sportdirektor aber schwer. "Es ist vielleicht unfair eine rein sportliche Bewertung zu machen. Sie wissen, dass er durch seine Erkrankung stark zurückgeworfen wurde."

Am Ende hätten sich beide Seiten einen anderen Verlauf gewünscht. Wohin Götze künftig zieht, wisse Zorc nicht.

BVB plant mit Moukoko und Reyna

Unterdessen hat der Revierklub einen klaren Plan, wie U19-Spieler Youssoufa Moukoko in der neuen Spielzeit eingebunden werden soll. "Wir wollen ihn in den Kader integrieren, damit er lernt mit Profis zu spielen. Mit der Regeländerung ist er auch ab November, wenn er 16 Jahre alt wird, auch spielberechtigt."

Mit Gio Reyna, der mit seinen erst 17 Jahren zu den großen Zukunftshoffnungen der Borussia zählt, führe man bereit "Gespräche", wie Zorc verriet: "Lucien und ich sind uns sehr einig, was die Perspektive von Gio angeht. Er hat eine große Zukunft vor sich. Er ist aber noch minderjährig. Wir sind aber in sehr guten Gesprächen mit ihm, dass wenn er 18 wird auch langfristig beim BVB bleibt. Es ist bislang eine absolute Erfolgsgeschichte und das wollen wir auch fortsetzen."

Dies Aussagen von Lucien Favre und Michael Zorc zum Nachlesen

+++ Das war's von der Pressekonferenz des BVB +++

Keine weiteren Fragen, die Pressekonferenz des BVB vor dem abschließenden Bundesliga-Spiel gegen TSG Hoffenheim ist beendet.

+++ Wie geht es mit Reus weiter? +++

Favre: Er hat vor zwei Wochen wieder angefangen, mit der Mannschaft zu trainieren. Er hat dann aber aufgehört. Die Hoffnung ist, dass er für die neue Saison wieder fit ist.

+++ Das Personal +++

Favre: Definitiv nicht spielen werden Delaney und Akanji. Mo Dahoud, Marco Reus sind nicht da. Marcel (Schmelzer, Anm. d. Red.) hat ein kleines Problem. Wir werden sehen.

+++ Was bringen zusätzliche Einwechslungen? +++

Favre: Ich finde die Idee sehr, sehr gut. Mehr Spieler haben die Möglichkeit, zu spielen.

+++ Kommen weitere Junioren in die Vorbereitung hinzu? +++

Zorc: Das müssen wir besprechen.

+++ Wie geht es mit Moukoko weiter? +++

Zorc: Wir haben sehr großes Interesse, die Jungs aus dem Jugendbereich einzubinden. Wir wollen europäisch eine Rolle spielen, es ist also ein großer Schritt von der Jugend zu den Profis zu bringen. Wir werden auch weiterhin Jugendspieler aus dem Ausland holen. Speziell zu Moukoko: Wir wollen ihn in den Kader integrieren, damit er lernt mit Profis zu spielen. Mit der Regeländerung ist er auch ab November, wenn er 16 wird, auch spielberechtigt.

+++ Waren Sie von Haaland überrascht? +++

Zorc: Diese Ausbeute konnte man nicht erwarten, maximal erhoffen. Es ist ja schon ein Schritt aus Österreich in die deutsche Bundesliga zu kommen, zumal in seinem Anteil. Wir sind froh, dass wir ihn so schnell integrieren konnten. Aber er ist noch nicht am Ende seiner Entwicklung.

Favre: Er hat uns viel gebracht. Wir haben die Möglichkeit, richtig in die Tiefe zu spielen. Er kann auch mit der Mannschaft kombinieren. Er ist erst 19 und braucht noch zwei Jahre sich zu verbessern. Es ist schon fantastisch, was er bereits gemacht hat.

+++ Wie ist Götzes zweite Zeit beim BVB zu bewerten? +++

Zorc: Es ist vielleicht unfair eine rein sportliche Bewertung zu machen. Sie wissen, dass er durch seine Erkrankung stark zurückgeworfen wurde. Beide Seiten haben sich das am Ende aber anders vorgestellt.

Favre: Mario Götze ist ein herausragender Spieler, einer der intelligentesten Spieler, die ich je gesehen haben. Ich wünsche ihm für die Zukunft alles Gute.

+++ Wie hat sich der Fußball verändert? +++

Zorc: Wir haben ja noch einen Spieltag. Meines Wissens hat es seit der Fortsetzung keinen positiven Corona-Fall gegeben. Da kann man ein großes Kompliment an die Verantwortlichen und die Spieler aussprechen, die sich an die Hygiene-Bestimmung - mit wenigen Ausnahmen - gehalten haben. Ein Riesen-Kompliment auch an die Fans. Die Befürchtungen im Vorfeld haben sich nicht bewahrheitet. Was wir hier gemacht haben, war eine absolute Erfolgsstory. Die DFL hat das hervorragend gemacht.

+++ Wie geht es mit Hakimi und Schmelzer weiter? +++

Zorc: Richtig ist, dass der Vertrag mit Achraf ausläuft. Wie Sie auch wissen, haben wir schon das Interesse, dass wir vielleicht noch einmal auf der Zeitschiene eine Lösung mit Real und Achraf hinbekommen. Deswegen gibt es auch keine Verabschiedung. Schmelle hat noch ein Jahr Vertrag, deswegen sehe ich dazu auch gar keine Veranlassung.

+++ Das Ziel für die neue Saison +++

Favre: Wir wollen weiter um den Titel spielen. Aber es ist sehr schwer gegen Bayern. Auch die Konkurrenz macht viele Fortschritte, das darf man nicht vergessen.

+++ Der Abschied von Mario Götze +++

Zorc: Die privaten Gründe, warum er nicht dabei sein kann, sind allen bekannt. Ich freue mich, dass wir ihn dennoch verabschieden können. Ohne Fans ist das natürlich etwas strange. Ich hoffe, dass es bei seinem neuen Klub dann gut läuft. Wir wissen nicht, wohin er wechselt.

+++ Ist Platz 2 das Maximium für den BVB? +++

Favre: Wir haben unser Bestes gegeben. Man muss sagen, Bayern ist für mich einen Tick besser.

Zorc: Wenn man die Rückrunde nimmt, haben wir 30 Punkte gut gemacht etwa gegenüber Schalke. Wir haben eine sehr gute Bilanz. Wenn Bayern München 82 Punkte oder mehr macht, wird es schwer für uns und für alle anderen Mannschaften, sie zu überholen. Das muss man anerkennen.

+++ Wie geht es mit Gio Reyna weiter? Hat er einen Anschlussvertrag über 2021 hinaus? +++

Zorc: Lucien und ich sind uns sehr einig, was die Perspektive von Gio angeht. Er hat eine große Zukunft vor sich. Er ist aber noch minderjährig. Wir sind aber in sehr guten Gesprächen mit ihm, dass wenn er 18 wird auch langfristig beim BVB bleibt. Es ist bislang eine absolute Erfolgsgeschichte und das wollen wir auch fortsetzen.

+++ Was waren die Gründe für die Verlängerung? +++

Zorc: Ich bin gerne dabei und an Bord. Es hat sich in den letzten Monaten durch die Corona-Situation viel verändert und es wird sich noch viel verändern. Ich fühle mich noch sehr vital. Das waren die Gründe. Natürlich auch die Wertschätzung, die mir seitens des Klubs entgegengebracht wird.

+++ Wie geht es mit Zorc nach 2022 weiter? +++

Zorc: In der Tat, ja, haben wir uns noch einmal darauf verständigt, meinen Vertrag bis zum 30.06.2022 auszudehnen. Ich freue mich sehr darüber und mich auch sehr motiviert. Aber dann wird es auch Zeit sein, einen Jüngeren ranzulassen. Ich komme dann ja auch in ein Alter.

+++ Zukunft von Favre +++

Favre: Es ist nicht die Zeit, darüber zu sprechen. Ich habe einen Vertrag bis 2021.

Zorc: Wir gehen jetzt in dieser Konstellation in die neue Saison, wollen auch noch einmal angreifen. Wir haben eine sehr lange Saison gehabt, die wir jetzt auch abschließen. Wir haben untereinander ein sehr großes Vertrauensverhätnis.

+++ Was macht es gegen Hoffenheim so schwer? +++

Favre: Ich habe nur Erinnerungen an das letzte Spiel dort im Dezember, als wir 1:2 verloren hatten. Wir waren viel besser, hätten 2:0 oder 3:0 führen können. Wir haben viele Fehler gemacht. Klar, dass wollen wir nicht mehr.

Zorc: Man kann auch sagen: Es wird Zeit, dass sich das ändert.

+++ Die PK beginnt +++

Lucien Favre und Michael Zorc nehmen Platz, die Pressekonferenz vor dem letzten Saisonspiel kann beginnen.

+++ Welche Transfers plant der BVB? +++

+++ PK beginnt etwas verspätet +++

Der BVB teilt mit, dass sich die Pressekonferenz um wenige Minuten nach hinten verschiebt. Angedacht ist nun, dass Favre und Zorc um 12:50 Uhr das Podest betreten.

+++ Letztes Spiel für Hakimi? +++

Mario Götze hat seinen letzten Einsatz für den BVB schon hinter sich (28. Spieltag, 0:1 gegen den FC Bayern). Achraf Hakimi, der nur noch bis zum Saisonende von Real Madrid ausgeliehen ist, könnte gegen 1899 seine letzte Partie bestreiten. Oder kann der BVB den Außenbahnspieler doch noch halten?

+++ Wie sieht das Personal aus? +++

Lucien Favre muss vor dem letzten Bundesliga-Spieltag sicher auf eine Reihe an Spielern verzichten. Nicht mitwirken können etwa Marco Reus (Trainingsrückstand nach Muskelverletzung) und Mahmoud Dahoud (Knieverletzug).

Zudem fehlen Emre Can wegen einer Gelbsperre und Mario Götze, der aufgrund des DFL-Hygienekonzepts nicht spielberichtet ist. Der 28-Jährige war Anfang Juni erstmals Vater geworden, die Zeit für die zwei vorgeschriebenen Coronatests reicht im Vorfeld der Partie nicht aus. Der auslaufende Vertrag von Götze beim BVB wird in beiderseitigem Einverständnis nicht verlängert, eine offizielle Verabschiedung soll es im Vorfeld des Spiels geben.

Wie sieht es mit den weiteren Spielern aus, die in den letzten Tagen mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatten? Können Thomas Delaney (Muskelverletzung), Marcel Schmelzer (Knieverletzung), Manuel Akanji (muskuläre Probleme) oder Marwin Hitz (Rückenprobleme) dabei sein?

+++ Zorc verlängert um weiteres Jahr beim BVB +++

Sportdirektor Michael Zorc hat seinen 2021 auslaufenden Vertrag bei Borussia Dortmund um ein Jahr verlängert. Das hatte der BVB am Mittwoch verkündet.

"Ich habe Michael Zorc vor einigen Wochen persönlich darum gebeten, ein weiteres Jahr dranzuhängen. Wir alle beim BVB sind glücklich und dankbar, dass er unserem Wunsch entsprochen hat", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim-Watzke.

Mit Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung bei der Borussia, sollen Gespräche über eine Ausdehnung des Arbeitspapiers nun folgen.