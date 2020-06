BVB will Reyna binden - Vertragssituation kompliziert

Christopher Neundorf/Kirchner-Media via www.imago-

Gio Reyna (l.) soll dem BVB erhalten bleiben

Erst zur Rückrunde in den Profi-Kader von Borussia Dortmund aufgestiegen, zählt der 17-jährige Offensivspieler Gio Reyna schon jetzt zu den Gewinnern der Saison. Der BVB würde gerne mit dem US-Amerikaner verlängern, dessen Vertragssituation ist aber kompliziert.

Sportdirektor Michael Zorc erklärte am Donnerstag auf der Pressekonferenz des BVB, er und Coach Lucien Favre seien sich "sehr einig, was die Perspektive von Gio angeht. Er hat eine große Zukunft vor sich".

Reyna sei "noch minderjährig", so Zorc, "wir sind aber in sehr guten Gesprächen mit ihm, dass wenn er 18 wird auch langfristig beim BVB bleibt. Es ist bislang eine absolute Erfolgsgeschichte und das wollen wir auch fortsetzen."

Der Youngster bestritt bislang 17 Profispiele für die Schwarz-Gelben, kam dabei auf beiden offensiven Außenbahnen sowie hinter den Spitzen zum Einsatz und sammelte drei Scorerpunkte (1 Tor/2 Vorlagen).

BVB: Giovanni Reyna "darf nicht zufrieden sein"

Im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten" lobte zuletzt auch BVB-Nachwuchscoach Otto Addo das Top-Talent , warnte seinen Schützling jedoch auch.

"Er hat den ersten Schritt getan, ja, aber erst, wenn er zwei Jahre zum Stammpersonal in der Bundesliga zählt, hat er es in meinen Augen geschafft", erklärte Addo, der sich seit rund einem Jahr um die verheißungsvollsten Senkrechtstarter des BVB kümmert. "Er darf nicht zufrieden sein, muss weiter an seinen Defiziten arbeiten." Reyna mache viele Dinge bereits sehr gut, "aber er kann sich noch verbessern."

Derzeit endet Reynas Vertrag in Dortmund im Sommer 2021, laut "kicker" ist eine Verlängerung jedoch längst beschlossene Sache. Offiziell verkündet soll diese jedoch erst werden, wenn Reyna im kommenden November seinen 18. Geburtstag feiert.

BVB: "3+2-Modell" bei Giovanni Reyna

Die "Ruhr Nachrichten" erklären dazu, dass Reyna seit seinem 16. Geburtstag beim BVB unter Vertrag steht, als Minderjähriger jedoch nur für drei Jahre unterschreiben durfte.

Daher habe man sich damals auf ein sogenanntes "3+2-Modell", sprich einen Anschlussvertrag über zwei weitere Saisons bis 2023, geeinigt.

Dieser soll nun an die Entwicklungen der jüngsten Vergangenheit angepasst werden, um die Tür für einen möglichen Abgang von Reyna von vornherein zu schließen.