Bremer Innensenator will Relegationsspiel nicht absagen

Joachim Sielski via www.imago-images.de

Hunderte Werder-Fans versammelten sich zuletzt vorm Weserstadion

Bremens Innensenator Ulrich Mäurer will das Relegations-Hinspiel zwischen Werder Bremen und dem 1. FC Heidenheim trotz der Fan-Ansammlungen am Wochenende rund um das Weserstadion wie geplant stattfinden lassen.

"Es wäre unverhältnismäßig, das Spiel wegen dieser Fans jetzt abzusagen. Glücklicherweise haben Tausende Fans zu Hause gefeiert, was überaus anerkennenswert ist", sagte Mäurer gegenüber Bremer Medien, nachdem am letzten Bundesliga-Spieltag Hunderte Fans das 6:1 gegen den 1. FC Köln gefeiert hatten und sich "so verhalten haben, als gäbe es das Coronavirus nicht mehr."

Wegen der immer noch anhaltenden Pandemie rief Mäurer die Werder-Fans deshalb noch einmal dazu auf, beim Hinspiel gegen Heidenheim nicht zum Weserstadion zu kommen: "Für Donnerstag gilt: Mitfiebern, anfeuern, aber bitte von zu Hause aus."