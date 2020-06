Bestätigt! Clemens Tönnies tritt als Schalke-Boss zurück

unknown

Clemens Tönnies ist nicht mehr Boss des FC Schalke 04

Paukenschlag in Gelsenkirchen Am Dienstagnachmittag hat der FC Schalke 04 bestätigt, dass Clemens Tönnies sich mit sofortiger Wirkung bei den Königsblauen zurückzieht.

Zuvor hatten unter anderem "kicker", "WDR" und "Bild" berichtet, dass der Aufsichtsratsboss von all seinen Ämtern zurücktritt!

"Als Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats hat Clemens Tönnies ganz entscheidenden Anteil daran, dass sich der FC Schalke 04 in den vergangenen 26 Jahren als eines der sportlichen und wirtschaftlichen Schwergewichte in der Bundesliga etabliert hat. Sein internationales Netzwerk, sein ausgeprägter Unternehmergeist und sein leidenschaftliches Engagement haben unseren Verein in besonderer Weise geformt", zitiert die Schalke-Homepage die Vorstände Alexander Jobst und Jochen Schneider.

#S04-Update: Clemens Tönnies legt sein Amt beim FC Schalke 04 nieder. — FC Schalke 04 (🏠) (@s04) 30. Juni 2020

"Clemens Tönnies stand für uns im Vorstand jederzeit als wertvoller Ratgeber und Ansprechpartner zur Verfügung. Wir wissen, wie schwer ihm diese Entscheidung gefallen ist, daher gebührt ihr unser höchster Respekt", fügten die beiden hinzu.

Dr. Jens Buchta, Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats, bedauerte das Ausscheiden des 64-Jährigen. "Er hat das Gremium als Vorsitzender in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten mit seiner Mischung aus Bodenständigkeit und Dynamik geprägt, immer wieder war er der Motor, der wegweisende Prozesse angestoßen und federführend begleitet hat. Er wird mit seiner Erfahrung und Expertise in seiner Rolle als Aufsichtsratsvorsitzender schwer zu ersetzen sein", sagte Buchta.

Noch kein Tönnies-Nachfolger auf Schalke

Die Schalker Ultra-Bewegung hatte zuletzt intensiv den Abschied des milliardenschweren Fleischfabrikanten gefordert, der sich im vergangenen August in einer Rede rassistisch geäußert hatte.

In Tönnies' Zerlegebetrieb in Rheda-Wiedenbrück hatte es zuletzt einen großen Corona-Ausbruch mit mehr als 1500 Fällen gegeben.

Der Fleischmogul war bereits seit 1994 im Aufsichtsrat der Königsblauen, stand diesem seit 2001 vor. Tönnies saß neben seinem Aufsichtsratsmandat auch im Schalker Wirtschaftsausschuss und im Eilausschuss für sportliche Entscheidungen.

Wer die Nachfolge von Tönnies antritt, ist noch offen. Schalke möchte "zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben, wer den Vorsitz des Aufsichtsrats bis zum Ende der laufenden Amtsperiode übernehmen wird."