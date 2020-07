Haaland verrät: Das fehlt dem BVB zum Titel

Jrgen Fromme

Erling Haaland ist mit der Vizemeisterschaft des BVB nicht ganz zufrieden

Erling Haaland hat Bilanz gezogen und die Bundesliga-Saison von Borussia Dortmund unter die Lupe genommen. Dabei ist dem BVB-Shootingstar aufgefallen, woran es den Schwarz-Gelben am meisten gemangelt hat.

An ihm selbst dürfte es kaum gelegen haben: Mit 13 Toren in 15 Liga-Spielen und drei Vorlagen hat Erling Haaland sein Soll mehr als nur erfüllt. Dass es für ihn mit dem BVB trotz dieser Traumquote nicht zum Titel reichte, mag auch mit der viel diskutierten Mentalität zusammenhängen, ließ der junge Norweger durchblicken.

"Diesen großen Willen, jedes Spiel gewinnen zu wollen – den brauchen wir", erklärte Haaland in der "Sport Bild", was der Borussia noch zum Angriff auf die Meisterschale fehlt und fügte an: "Auf dem höchsten Niveau sind kleine Details entscheidend."

Schon nach dem Spiel gegen RB Leipzig (0:2) am vorletzten Spieltag habe er betont, dass er mit der Vizemeisterschaft "nicht wirklich glücklich" sei. Denn: "Der BVB ist ein großer Klub, der das Potenzial hat, Titel zu gewinnen."

Hierzu möchte er weiter beitragen, und seinen Teil zu den Erfolgen beisteuern. "Unsere Fans verdienen das", sagte Haaland.

Haaland: BVB muss an Mentalität arbeiten - Konstanz des FC Bayern "beeindruckend"

Außerdem hätte die Borussia schlicht "auch die Qualität, um Meister zu werden", so der Stürmer weiter, der im Winter für 20 Millionen Euro von RB Salzburg kam. Reden allein genüge aber nicht. "Wir müssen unsere gute Entwicklung der Rückrunde fortsetzen und wollen nächstes Jahr noch erfolgreicher spielen", gab der 19-Jährige den Weg vor.

Dazu brauche es aber auch eine andere Mentalität, wie zuletzt auch Roman Bürki anmerkte. "Roman hat sicher nicht unrecht, wenn er unsere Einstellung im Spiel gegen Hoffenheim kritisiert hat", pflichtete Haaland dem Keeper bei. "Für mich ist die richtige Mentalität ein entscheidender Faktor für den Erfolg. Da können wir in der neuen Saison noch zulegen."

Ob es dann am Ende wirklich für einen ernsthaften Angriff auf den fast übermächtigen FC Bayern reicht, wird sich zeigen. "Wir haben insgesamt 69 Punkte geholt, das ist nicht schlecht", sagte Haaland, "aber es müssen in der nächsten Saison sicherlich mehr werden, wenn wir in der Tabelle noch weiter nach oben wollen."

Die Bayern hätten schließlich in der Rückrunde kein Spiel verloren, führte Haaland aus und schwärmte: "Solche Konstanz

ist beeindruckend."