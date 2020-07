Wagner auf Bewährung - Magath-Weggefährte im Anflug

Tim Rehbein/RHR-FOTO/Pool

David Wagner steht beim FC Schalke 04 unter Beobachtung

Eine sportlich desaströse Rückrunde, fragwürdige Entscheidungen der Klub-Führung, finanziell durch die Coronakrise endgültig ans Limit geraten und letztlich der Bruch mit Klub-Mäzen Clemens Tönnies: Der FC Schalke 04 blickt auf eine Saison zum Vergessen zurück. Wie schlecht es um S04 steht, enthüllt nun ein Bericht der "Sport Bild".

Demnach wandte sich der FC Schalke 04 noch vor dem letzten Spieltag der Saison 2019/20 sogar an die Berater der eigenen Stars und bat darum, dass diese auf einen Teil der ihnen zustehenden Provision verzichten. Dem Bericht zufolge handelte es sich um fünf Prozent.

"Sport Bild" bestätigt zudem Gerüchte um eine Bürgschaft des Landes NRW für die Knappen. Der Verein erhalte "eine Summe zwischen 30 und 35 Millionen Euro", heißt es.

Vorgänge, die auch Klub-Legende und Eurofighter Yves Eigenrauch nachdenklich stimmen: "Ich hoffe, dass die Leute im Vorstand mal darüber nachdenken, ob der Fußball in seiner heutigen Ausprägung auf Schalke immer noch der Fußball ist, den man haben will. Bei aller Professionalität lag für mich immer das Spiel im Vordergrund. Freude, Spaß, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit – das war für mich immer wichtig. In den vergangenen 20 Jahren habe ich aber den Eindruck gewonnen, dass diese Inhalte alle den Bach runtergegangen sind. Nicht nur auf Schalke", zitiert die Sportzeitschrift Eigenrauch, der sich zuletzt in vorderster Front an den Fan-Protesten auf Schalke beteiligte.

FC Schalke 04 holt Magath-Weggefährten

Dass der umstrittene Aufsichtsratschef Tönnies am Dienstag von seinen Ämtern zurücktrat, ist für Eigenrauch nicht die Lösung der Probleme, aber ein nachvollziehbarer Schritt.

"Klar ist der Unmut dann nachvollziehbar. Aber der Unmut bezieht sich nicht nur auf Herrn Tönnies, er ist sicherlich nicht der Alleinverantwortliche. Dennoch ist er am Ende für viele der Buhmann, worüber man sich nicht wundern darf, wenn man sich so wie er in einer selbstgefälligen Art präsentiert und somit zur Zielscheibe wird", klagt Eigenrauch an.

Einen Teil besagter Verantwortung trägt wohl auch Trainer David Wagner, der laut "Sport Bild" während der Coronakrise falsch trainieren ließ und sein Team nicht fit halten konnte. Abhilfe soll angeblich Fitness-Experte Werner Leuthard schaffen. Der 58-Jährige arbeitete bereits von 2009 bis 2011 unter Felix Magath bei S04 und soll nun zurückkehren.

Wagner erhält 2020/21 angeblich dennoch eine weitere Chance, auch wenn seine kritischen Aussagen zuletzt bei der Klubführung nicht gut angekommen sein sollen. Klar ist aber wohl, in der neuen Spielzeit muss sich von Beginn an ein positiver Trend abzeichnen, sonst ist der 48-Jährige seinen Job los. Bestätigung dürfte es gegen elf Uhr geben, wenn der FC Schalke zur Pressekonferenz lädt.