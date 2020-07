Salihamidzic zum Sport-Vorstand beim FC Bayern befördert

SVEN SIMON/Frank Hoermann/POOL

Hasan Salihamidzic ist nun Sport-Vorstand beim FC Bayern

Seit Sommer 2017 arbeitet Hasan Salihamidzic als Sportdirektor beim FC Bayern München. Zum 01. Juli wird der 43-Jährige planmäßig in den Sport-Vorstand berufen. Salihamidzic freut sich über die Beförderung und hat weiterhin große Ziele.

Die neue Aufgabe bedeutet für Hasan Salihamdzic "eine große Ehre und eine große Verpflichtung", wie er gegenüber Klub-Medien erklärte. "Es bedeutet Anerkennung für meine Arbeit als Sportdirektor, aber es bedeutet genauso auch, dass ich jetzt keine Sekunde nachlasse."

Der einstige Mittelfeldspieler, der 2001 mit dem FC Bayern die Champions League gewann, will schließlich weitere Erfolge mit dem Klub feiern. "Die Aufgabe lautet, gemeinsam mit meinen Kollegen den FC Bayern in der Zukunft so zu managen, dass er so erfolgreich wie unter Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge mit ihren Kollegen bleibt." Der Gewinn der Champions League ist für Salihamidzic "ein ganz großes Ziel".

Der Bosnier wird beim deutschen Rekordmeister als Sport-Vorstand für die Lizenzspielermannschaft, das Trainer-Team, die Nachwuchsabteilung sowie für das Scouting verantwortlich sein.

Die wichtigste Aufgabe, so Bayern-Präsident Herbert Hainer, sei es nun, einen doppelten Umbruch umzusetzen: Auf dem Platz sowie in der Führungsebene. Seit Januar ist Oliver Kahn bereits Vorstandsmitglied bei den Münchnern, der einstige Weltklasse-Torwart wird Ende 2021 in die Fußstapfen von Karl-Heinz Rummenigge treten.

Der FC Bayern will die Champions League gewinnen

Hainer lobte den neuen Sport-Vorstand wegen seiner "ungemein umtriebigen" Art. Salihamidzic habe sich "ein großes Netzwerk aufgebaut, ist seit seiner aktiven Karriere kontinuierlich als Persönlichkeit gereift". Den neuen Posten habe er sich "verdient".

Das große sportliche Ziel, den Gewinn der Champions League, will Hainer zusammen mit Salihamidzic nun bald erreichen. "Unser aller Ziel ist es, diesen Pokal mal wieder zu gewinnen. Hasan weiß, wie das geht, er war 2001 dabei, hat damals cool einen Elfmeter verwandelt – und ich weiß, er will diesen Pokal wieder in die Hände bekommen."