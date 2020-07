Medien: UEFA will Bayern-Spiel nach Portugal verlegen

Adam Davy via www.imago-images.de

Das Rückspiel zwischen dem FC Bayern und Chelsea findet wohl nicht in München statt

Schlechte Nachrichten für den FC Bayern: Offenbar dürfen die Münchner das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Chelsea nicht in der heimischen Allianz Arena austragen.

Wie die britische "Times" berichtet, will die UEFA nun auch sämtliche Rückspiele des Achtelfinals in Portugal austragen lassen. Bislang stand lediglich fest, dass in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon das so genannte "Finalturnier" stattfindet.

Grund für den Kurswechsel des europäischen Verbands ist laut des Berichts die Sorge über verschiedene Corona-Vorschriften in den Ländern, in denen die Rückspiele des Achtelfinals hätten stattfinden sollen. Mit der Verlegung nach Portugal bestünden diese Sorgen nicht.

Für den FC Bayern und den FC Chelsea läuft es somit auf ein Duell in Porto oder aber Guimaraes hinaus. Das Hinspiel hatten die Münchner mit 3:0 für sich entschieden.